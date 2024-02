Parceria garante higienização de vestidos usados em casamento comunitário

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e do Fundo Social de Solidariedade, fechou uma parceria com a marca Omo para a higienização de 25 vestidos de noiva utilizados no casamento comunitário que ocorreu na Paróquia São José Operário, no Jardim Casa Branca, em novembro do ano passado.

As vestimentas foram devolvidas na última quarta-feira (31/01) em um evento realizado na lavanderia especializada da Omo, no bairro Jardim Santa Helena. A ação contou com as presenças do diretor do Saspe, Caco Bragheroli; da assessora do órgão, Hilda Spitti; dos proprietários da lavanderia em Suzano, Ivani Garijo e Marco Frederico; e da funcionária da unidade, Bianca Cordeiro.

Todas as peças pertencem ao Fundo Social e foram confeccionadas pelas alunas da edição “Noivas”, da Escola da Moda do Saspe. Os produtos usados na lavagem foram cedidos especialmente pela lavanderia para a realização deste processo. Os vestidos foram devolvidos limpos, serão guardados e poderão ser utilizados em outras cerimônias realizadas pela gestão.

A presidente do Fundo Social e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, agradeceu pela parceria com a marca para as atividades realizadas e destacou a forma como ela afeta os futuros casais que usam o casamento comunitário. “Todas as mulheres merecem viver este momento com dignidade e a gente realiza um grande trabalho com o Saspe e o Fundo Social para unir os casais. Isso precisa ser feito com o máximo de perfeição, pois é um momento único. Agradeço ao pessoal da Omo por se colocarem à disposição para nos ajudar com os cuidados higienização dos vestidos”, afirmou Larissa.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu as parcerias realizadas pela gestão municipal para transformar sonhos em realidade. “Graças a Deus a gente pode contar com várias empresas que se disponibilizam a ajudar e que possuem essa preocupação. Isso acontece não só nos casamentos comunitários, mas em outros eventos e obras da cidade. Ficamos muito felizes porque isso mostra o comprometimento destas empresas e a confiança em nossa gestão”, finalizou o chefe do Poder Executivo.