Parceria potencializa habilidades de professores e alunos

A Secretaria Municipal de Educação renovou para o ano letivo de 2023 a parceria com o sistema de ensino do Serviço Social da Indústria (Sesi) do Estado de São Paulo. Assim, a proposta educacional da prefeitura conta mais uma vez com o suporte do material didático oferecido pela entidade, que disponibiliza ao professor uma gama de conteúdo para desenvolver as diferentes áreas do conhecimento.

O convênio foi concretizado inicialmente para atender as demandas emergenciais que se apresentaram no período pós-pandêmico, em 2022, momento em que milhares de alunos e professores tiveram que conviver com os desafios proporcionados pela suspensão das aulas presenciais. Novos métodos de ensino e aprendizagem passaram a ser implementados para suprir a distância física das escolas.

Neste contexto, a Prefeitura de Suzano apostou no material didático proposto pelo Sesi, que incentiva o professor a desenvolver novas habilidades para atrair a atenção do aluno, fugindo do método tradicional, que institui um roteiro mais rígido de ensino, com a sequência e a forma como o conteúdo deveria ser passado.

“Conseguimos trabalhar as mesmas competências, mas dentro do conceito moderno de Educação. Para tanto, escolhemos o sistema Sesi, que coaduna com a nossa visão. São apresentados diferentes caminhos para o professor, o que chamamos de propostas de reflexão. A partir daí, eles podem programar aulas mais interessantes, para que o aprendizado aconteça de maneira efetiva”, salientou o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.

O chefe da pasta destaca que os métodos tradicionais de ensino naturalmente estão sendo substituídos, tanto pela maneira com que os conteúdos passaram a ser categorizados como pela forma com que a Educação teve que se adaptar à pandemia. “Hoje não trabalhamos mais o termo ‘disciplinas’, como nos referíamos às matérias distribuídas por professores em sala de aula. Agora usamos o conceito de áreas do conhecimento. Então, o conteúdo passou a ser dividido, por exemplo, em Ciências Humanas, Ciências do Ambiente (ciências físicas e biológicas), Linguagens, entre outras. O foco é ampliar os horizontes do conhecimento e estimular a criatividade do aluno”.