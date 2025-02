Parlamentares de Suzano participam de audiência pública sobre Segurança Alimentar

Os vereadores Artur Takayama (PL); Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; e João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, acompanharam na tarde de hoje (24) a audiência pública realizada pela Prefeitura de Suzano para debater o Plano Municipal de Segurança Alimentar de Suzano.

A ação aconteceu no Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com a participação do prefeito Pedro Ishi (PL); da primeira-dama Déborah Raffoul; dos secretários de Assistência e Desenvolvimento Social (Geraldo Garippo) e de Desenvolvimento Econômico (Mauro Vaz); do presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Comsea), Valmor João Preis, entre outros servidores da administração municipal.

O prefeito de Suzano ressaltou as ações já realizadas nos últimos anos para ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. “Uma das prioridades foi trazer uma merenda de qualidade para as crianças da rede municipal de Educação e uma parte da rede estadual. E isso nós conseguimos garantir com bons programas e importantes investimentos que fizemos para as crianças que estão estudando. Porque muitas vezes têm crianças que vão para a escola só para poder se alimentar”, disse.

Ishi ressaltou o apoio do Legislativo nestas ações e na realização da audiência pública. “Temos uma Câmara forte e a presença de vocês (vereadores) aqui hoje é muito importante para a nossa cidade”, opinou.

Presidente do Legislativo, Takayama colocou a Casa de Leis à disposição do Executivo. “Sabemos que a Educação de Suzano avançou em muitas coisas além da alimentação, como com a entrega de uniformes e de tablets. No que pudermos ajudar da elaborar, debater, estaremos aqui.”