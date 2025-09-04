Paróquia de Suzano celebra canonização de Carlo Acutis com programação especial

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Suzano, prepara uma programação especial para celebrar a canonização do Beato Carlo Acutis, marcada para o próximo domingo, 7 de setembro. O evento deve reunir cerca de 300 pessoas ao longo do Tríduo e da missa festiva.



Carlo morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. O jovem ficou popularmente conhecido como o ‘padroeiro da internet’, pois divulgava conteúdo cristão nas redes sociais.

Em 2019, o Vaticano reconheceu oficialmente um milagre atribuído a Carlo Acutis no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Igreja Católica, uma criança doente teria se curado após entrar em contato com uma peça de roupa que continha sangue do jovem.



O italiano será canonizado juntamente com o Beato Pier Giorgio Frassati, que morreu aos 24 anos. Ambos são lembrados pelo testemunho de fé, santidade e amor ao próximo, inspirando especialmente os jovens a vivenciarem a espiritualidade cristã.



A programação em Suzano inclui orações, missas, vigília e uma procissão pelas ruas do bairro com a imagem do futuro santo. O Tríduo preparatório começa no dia 4 e será encerrado no dia 7 de setembro, às 19h30, com uma missa de ação de graças e a procissão. Durante todos os dias da festa haverá veneração e bênção com a relíquia de primeiro grau de Carlo Acutis, os fios de cabelo do beato.



Segundo o pároco, padre Emerson Antônio da Silva, a celebração é um momento histórico para a Igreja, por se tratar do primeiro santo millennial. “Para nós, devotos do Beato Carlo Acutis, será uma grande alegria celebrar este momento e convidamos todos os fiéis a se unirem conosco”, afirmou.



A organização do evento conta com o apoio dos dizimistas da paróquia, que colaboraram para viabilizar as atividades. Além da programação especial, a comunidade mantém há seis anos a tradição de celebrar uma missa mensal em intenção à canonização de Carlo Acutis, sempre no dia 12, às 19h30, com bênção da relíquia.

Confira a tabela abaixo para a programação completa:

