Suzano

Paróquia de Suzano celebra canonização de Carlo Acutis com programação especial

Tríduo se inicia no dia 4 e será encerrado no dia 7 de setembro, com uma missa de ação de graças e a procissão

04 setembro 2025 - 14h06Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Paróquia de Suzano celebra canonização de Carlo Acutis com programação especialParóquia de Suzano celebra canonização de Carlo Acutis com programação especial - (Foto: Isabela Oliveira / DS)
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Suzano, prepara uma programação especial para celebrar a canonização do Beato Carlo Acutis, marcada para o próximo domingo, 7 de setembro. O evento deve reunir cerca de 300 pessoas ao longo do Tríduo e da missa festiva.

Carlo morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. O jovem ficou popularmente conhecido como o ‘padroeiro da internet’, pois divulgava conteúdo cristão nas redes sociais.
Em 2019, o Vaticano reconheceu oficialmente um milagre atribuído a Carlo Acutis no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Igreja Católica, uma criança doente teria se curado após entrar em contato com uma peça de roupa que continha sangue do jovem.

O italiano será canonizado juntamente com o Beato Pier Giorgio Frassati, que morreu aos 24 anos. Ambos são lembrados pelo testemunho de fé, santidade e amor ao próximo, inspirando especialmente os jovens a vivenciarem a espiritualidade cristã.

A programação em Suzano inclui orações, missas, vigília e uma procissão pelas ruas do bairro com a imagem do futuro santo. O Tríduo preparatório começa no dia 4 e será encerrado no dia 7 de setembro, às 19h30, com uma missa de ação de graças e a procissão. Durante todos os dias da festa haverá veneração e bênção com a relíquia de primeiro grau de Carlo Acutis, os fios de cabelo do beato.

Segundo o pároco, padre Emerson Antônio da Silva, a celebração é um momento histórico para a Igreja, por se tratar do primeiro santo millennial. “Para nós, devotos do Beato Carlo Acutis, será uma grande alegria celebrar este momento e convidamos todos os fiéis a se unirem conosco”, afirmou.

A organização do evento conta com o apoio dos dizimistas da paróquia, que colaboraram para viabilizar as atividades. Além da programação especial, a comunidade mantém há seis anos a tradição de celebrar uma missa mensal em intenção à canonização de Carlo Acutis, sempre no dia 12, às 19h30, com bênção da relíquia. 
 
Confira a tabela abaixo para a programação completa:
 
DATA     HORÁRIO          PROGRAMAÇÃO
04/09  19h 

  Terço Mariano e Missa
05/09 19h

Terço Mariano e Missa dos Jovens
06/09  20h30 

  Missa e Vigília Eucarística
  07/09  5h

  Transmissão da Canonização e exposição sobre São Carlo Acutis
07/09 19h30

    Missa em ação de graças procissão visita da relíquia nas comunidades

 

 

