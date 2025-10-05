Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 05 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Paróquia Santa Rita de Cássia pode marcar início da Rota da Fé no Alto Tietê

05 outubro 2025 - 17h00Por Yasmin Torres - de Suzano
Paróquia Santa Rita de Cássia pode marcar início da Rota da Fé no Alto TietêParóquia Santa Rita de Cássia pode marcar início da Rota da Fé no Alto Tietê - (Foto: Isabela Oliveira/DS)
A Paróquia Santa Rita de Cássia, em Suzano, vive a expectativa de se tornar o ponto inicial da Rota da Fé Caminho das Intercessoras, um roteiro de turismo religioso que deve percorrer cidades como Mogi das Cruzes, Guararema, e outras, até chegar ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Embora ainda não tenha sido aprovada, a rota é de grande importância para os religiosos e para a cidade, que recentemente recebeu o título de Município de Interesse Turístico (MIT).
 
Segundo o pároco Luis Hidalgo, o projeto começou a ser idealizado há quase quatro meses e se concretizou nesta semana. “A ideia inicial era criar um espaço que fortalecesse a devoção a Santa Rita, um local para onde os fiéis pudessem se dirigir. Quando conversei com Valéria Estevam, proprietária da Setviatge Operadora de Turismo, citei apenas esta paróquia, mas a proposta cresceu e agora pode levar a fé para outros lugares”, contou.
 
A igreja deve receber, nos próximos dias, uma equipe de especialistas para avaliar se o espaço está apto a receber turistas. “Se tudo correr bem, a rota terá início aqui. Os devotos poderão conhecer a imagem de Santa Rita de Cássia, que tem 95% de semelhança com o corpo verdadeiro na Itália, participar de missas, caso haja um padre acompanhando o grupo, e visitar o memorial localizado no subsolo, onde também há artigos religiosos à venda e espaço para almoço antes da próxima parada”, explicou Hidalgo.
 
Conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, Rita é fonte de inspiração para os fiéis. “É importante oferecer às pessoas um local onde possam contemplar a imagem sem precisar viajar até a Itália. Essa réplica foi feita em 2023 e é a única existente em todo o estado”, destacou o padre.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pavione anuncia projeto com Educação e faz raio-x da Comunicação de Suzano
Cidades

Pavione anuncia projeto com Educação e faz raio-x da Comunicação de Suzano

Linhas da CPTM, que atendem o Alto Tietê, recebem mais de 20,3 mil objetos perdidos em 2025
Cidades

Linhas da CPTM, que atendem o Alto Tietê, recebem mais de 20,3 mil objetos perdidos em 2025

Alto Tietê tem aumento de 87% em ligações irregulares de água
Cidades

Alto Tietê tem aumento de 87% em ligações irregulares de água

Projeto Vivaleite distribui mais de 33 mil litros de leite mensalmente em Suzano
Cidades

Projeto Vivaleite distribui mais de 33 mil litros de leite mensalmente em Suzano

Mortes por Aids caem 27,7% com 13 óbitos neste ano no Alto Tietê
Cidades

Mortes por Aids caem 27,7% com 13 óbitos neste ano no Alto Tietê

Ajuste no estatuto, plano de carreira e salários são prioridades para sindicato
Cidades

Ajuste no estatuto, plano de carreira e salários são prioridades para sindicato