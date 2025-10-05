Paróquia Santa Rita de Cássia pode marcar início da Rota da Fé no Alto Tietê

A Paróquia Santa Rita de Cássia, em Suzano, vive a expectativa de se tornar o ponto inicial da Rota da Fé Caminho das Intercessoras, um roteiro de turismo religioso que deve percorrer cidades como Mogi das Cruzes, Guararema, e outras, até chegar ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Embora ainda não tenha sido aprovada, a rota é de grande importância para os religiosos e para a cidade, que recentemente recebeu o título de Município de Interesse Turístico (MIT).

Segundo o pároco Luis Hidalgo, o projeto começou a ser idealizado há quase quatro meses e se concretizou nesta semana. “A ideia inicial era criar um espaço que fortalecesse a devoção a Santa Rita, um local para onde os fiéis pudessem se dirigir. Quando conversei com Valéria Estevam, proprietária da Setviatge Operadora de Turismo, citei apenas esta paróquia, mas a proposta cresceu e agora pode levar a fé para outros lugares”, contou.

A igreja deve receber, nos próximos dias, uma equipe de especialistas para avaliar se o espaço está apto a receber turistas. “Se tudo correr bem, a rota terá início aqui. Os devotos poderão conhecer a imagem de Santa Rita de Cássia, que tem 95% de semelhança com o corpo verdadeiro na Itália, participar de missas, caso haja um padre acompanhando o grupo, e visitar o memorial localizado no subsolo, onde também há artigos religiosos à venda e espaço para almoço antes da próxima parada”, explicou Hidalgo.

Conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, Rita é fonte de inspiração para os fiéis. “É importante oferecer às pessoas um local onde possam contemplar a imagem sem precisar viajar até a Itália. Essa réplica foi feita em 2023 e é a única existente em todo o estado”, destacou o padre.