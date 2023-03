Paróquias preparam programação especial para Semana Santa

A data celebra de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O bispo dom Pedro Luiz Stringhini vai iniciar as celebrações na Catedral de Sant'Ana, em Mogi das Cruzes.

Na manhã de quinta-feira (6) às 9h, na Catedral Sant'Ana, acontece a celebração da Missa do Crisma (Missa dos Santos Óleos) e Renovação das Promessas Sacerdotais. Durante a Missa Crismal, há a consagração do óleo do Crisma e a bênção dos óleos dos Catecúmenos (utilizados no Batismo) e dos Enfermos, que serão utilizados durante o ano nas paróquias na ministração dos sacramentos. E os presbíteros renovam as promessas sacerdotais, os votos perante a Igreja e o compromisso com Deus e a sociedade.

No mesmo dia começam as atividades com a missa do 'Lava-pés', às 19 horas, presidida pelo bispo diocesano, que recordará a última ceia de Cristo com os apóstolos antes da crucificação.

Segundo a Diocese, a instituição da Eucaristia e do Sacramento da Ordem é presente na ação do serviço (o lavar os pés é um símbolo de estar a serviço).

Em Suzano a paróquia São Sebastião preparou uma programação especial ao longo de toda a semana que antecede o tríduo pascal.

Na segunda-feira (3) haverá a missa do Perdão às 12 horas e 19 horas. Na terça-feira (04) terá missas de Cura e libertação também às 12 horas e 19 horas. Na quarta-feira (5) haverá missa do Divino Pai Eterno em três horários : às 12 horas, 16 horas e 19 horas.

Na quinta-feira (6) acontecerá a missa da Ceia do Senhor em três horários: das 12 horas, 18 horas e 19h30.

Na Sexta-Feira da Paixão de Cristo, dia 07, é a Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Cruz, a partir das 15 horas, na Catedral Sant’Ana, com Dom Pedro Luiz Stringhini. É dia de Jejum e abstinência. Ainda às 18h30 haverá procissão do Senhor Morto, com saída da Igreja Nossa Senhora do Carmo em direção à Catedral.

A matriz de Suzano fará nesta sexta-feira (8) a partir das 9 horas a celebração penitencial e confissões. Às 15 horas começa a celebração da Paixão e às 16h30 terá a Procissão do Senhor Morto.

No Sábado Santo, 08 de abril, às 19 horas terá a Missa da Vigília Pascal, Celebração da Luz e Renovação das Promessas Batismais, também presidida pelo bispo diocesano na Catedral Sant’Ana. É a celebração mais importante do calendário litúrgico da Igreja Católica, celebra a vitória de Cristo sobre a morte.

Já em Suzano haverá duas duas vigílias pascais por razão das pastorais da matriz. A primeira às 18 horas e a segunda a partir das 19h30.

No domingo de Páscoa haverá cinco missas na catedral de Mogi. Dom Pedro Luiz Stringhini celebra às 11h, na Catedral Sant’Ana a missa de Páscoa. Haverá mais quatro horários de missas na igreja às 7 horas; 9 horas; 17h30 e 19 horas.

Na matriz São Sebastião de Suzano haverá seis missas no domingo de Páscoa: às 7 horas; 9 horas; 10h30; 16h30;18 horas e 19h30.

A partir da próxima quinta-feira, dia 06 de abril, às paróquias da região iniciam as celebrações do Tríduo Pascal que fazem parte da Semana Santa.