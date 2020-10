Parque aquático abrirá mais de 200 vagas de emprego para Suzano e cidades vizinhas

Com a retomada parcial das atividades e a chegada da alta temporada, o complexo de lazer Magic City abrirá mais de 200 vagas de emprego para moradores do município de Suzano e cidades vizinhas. Há oportunidades de trabalho temporário e efetivo. Entre as vagas, 30 são para contratação imediata. As demais serão preenchidas até dezembro de 2020. As oportunidades disponíveis são para os cargos de guarda-vidas, bombeiro civil, assistente de atendimento, camareira, recepcionista, estoquista, entre outras funções.

O valor dos salários não foi divulgado, mas a empresa garante remuneração compatível com o mercado, benefícios como vale-transporte, vale- alimentação e refeição no local, além de assistência médica e odontológica. Interessados devem enviar currículo através do site http://magiccity.com.br/, clicando em Fale Conosco e depois em trabalhe no Magic.