Parque Maria Helena recebe obras para aumento da captação de águas pluviais

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano iniciou nesta semana mais um trabalho de prevenção de alagamentos na região do Parque Maria Helena. As equipes se empenham na execução de uma obra para captação de águas pluviais, com a criação de duas saídas para escoamento na rua Timóteo Umbriaco, próximo à Comunidade Santa Helena, e rua Antônio Francisco dos Santos, perto da Praça Dez, de uma nova vala de drenagem na área externa do Centro de Detenção Provisória (CDP).

A expectativa é de que os serviços sejam concluídos até o final deste ano, conforme as condições climáticas não interfiram no andamento. O projeto prevê a ligação desta estrutura a uma área de várzea do rio Tietê, que margeia grande parte do bairro, evitando assim possíveis alagamentos naquela região. Os trabalhos de cotas altimétricas já foram iniciados e os próximos passos devem contemplar a abertura da vala de drenagem e de duas travessias internas no CDP, para então dar sequência às intervenções nas ruas.

De acordo com o chefe da pasta, Ari Serafim Barbosa, este projeto já vinha sendo desenvolvido há meses e aguardava as devidas aprovações e autorizações ambientais de órgãos estaduais. “Sempre buscamos alternativas para solucionar a situação das chuvas no Parque Maria Helena. Conseguimos levantar pontos para escoamento, mas enfrentamos trâmites burocráticos para a execução. Nesta semana recebemos as respostas necessárias para dar início ao serviço. Esperamos sanar a problemática do bairro em até 80% com essa iniciativa”, estimou.

Todo o trabalho será feito com recursos municipais e deve afetar duas quadras do Parque Maria Helena, entre a rua Timóteo Umbriaco e o CDP. Por isso, o trânsito na área pode ser afetado nos próximos dias, sendo que as opções de desvios serão informadas no local.