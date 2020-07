Parque Maria Helena, ruas do centro e Largo da Feira ganham nova iluminação

O prefeito Rodrigo Ashiuchi vistoriou, na noite desta segunda-feira (13/07), alguns pontos de Suzano que receberam melhorias na iluminação pública nos últimos dias. Ao todo, mais de 600 lâmpadas de vapor de sódio foram substituídas por outras de luz metálica no Parque Maria Helena e na área central, mais especificamente nas ruas Ipiranga e Nair Ferreira Martins e no Largo da Feira. A expectativa é de que mais regiões da cidade sejam beneficiadas em breve.

Ao lado do vereador Max Eleno Benedito e de Ari Santos, diretor de Iluminação Pública da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o prefeito foi até a rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, no Parque Maria Helena, para conferir como ficaram os trabalhos. Só no bairro, foram instaladas 580 novas lâmpadas. “A população agradece pela atenção que foi dada. Solicitamos as melhorias e de pronto o prefeito atendeu e determinou a substituição. Sem dúvida, essa iluminação mais eficiente deu outra ‘cara’ às vias públicas”, destacou o parlamentar.

Para o prefeito, a troca das lâmpadas vai acarretar em um aumento na sensação de segurança e na qualidade de vida. “Agradeço a todos os envolvidos que possibilitaram que esse serviço ocorresse e principalmente aos moradores, pela paciência que tiveram para a chegada dessa melhoria tão aguardada. Nos últimos meses estamos promovendo substituição nas luminárias, como nas praças Cidades das Flores, João Pessoa e dos Expedicionários, e acabando com pontos escuros. E este trabalho terá continuidade”, disse o chefe do Executivo.

De lá, eles ainda foram verificar o resultado dos serviços nas ruas Nair Ferreira Martins e Ipiranga, que até poucas semanas atrás eram de paralelepípedo e passaram a contar com asfalto. “Com isso, completamos os trabalhos de infraestrutura em ambas as vias, agora com pavimentação e sinalização totalmente revitalizados, acessibilidade nas calçadas e nova iluminação pública”, disse o prefeito.

Em seguida, se dirigiram até o Largo da Feira, na esquina das ruas Benjamin Constant e Konoe Endo. Para Ashiuchi, a instalação de lâmpadas de vapor metálico, que conferem maior luminosidade que as anteriores, será fundamental para as pessoas que praticam atividades físicas no local e também para a realização da Feira Noturna, que voltou a ocorrer semanalmente em seu dia tradicional, às quartas-feiras, após ficar suspensa por quase três meses em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).