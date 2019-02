Parque Maria Helena tem ataque de escorpião em escolas

Moradores do Parque Maria Helena temem ataque de escorpiões nas proximidades da Escola Carlos Molteni e Elisabeth Ubeda Lopes, em Suzano. Segundo os moradores da região, os animais peçonhentos já foram encontrados dentro das escolas.

O aparecimento de escorpiões na região começou por volta do ano passado. Em dezembro, um animal foi encontrado dentro da creche Elisabeth Ubeda Lopes. Os munícipes afirmaram que na ocasião as aulas foram interrompidas.

Os moradores contam que ligaram para a vigilância sanitária e para a Prefeitura. Os animais já foram avistados em regiões próximas as duas escolas, principalmente em dias de clima quente.

O pai de um dos alunos da escola Elisabeth Ubeda Lopes, Vladimir Silvio Vieira, teme que alguma das crianças sejam atacadas pelos animais. "Existem muitas áreas de matagal próximas as escolas, acredito que isto tenha atraído os animais. A situação é extremamente perigosa e estas crianças estão expostas ao risco diariamente", afirma.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, as equipes do setor de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde realizam o monitoramento constante daquela região.

Inclusive, os técnicos estiveram na Creche Municipal Elisabeth Ubeda Rodrigues na última sexta-feira (8/2) e ontem para orientar os pais e funcionários. A avaliação foi que os riscos serão minimizados se as recomendações de segurança forem seguidas.

Em relação à escola Carlos Monteni, não houve nenhuma denúncia formal registrada, mas diante da informação trazida pelo DS, uma equipe vai até o local avaliar a situação.