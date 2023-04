Parque Max Feffer passa a contar com escultura de cabeça de dragão

O Parque Max Feffer é a nova casa de um dragão de mais de três metros de altura, que passou a encantar os transeuntes desde a manhã deste sábado (29/04). Trata-se da escultura de uma cabeça do mítico animal, produzida e doada pela empresa suzanense Wyvern Films, da Metalúrgica Rocha. Este é um presente pelos 74 anos da emancipação político-administrativa do município, e a inauguração contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado.

A cabeça de dragão está posicionada no lado externo do Pavilhão Esportivo Maurice Bou Assi, em frente ao Suzano Skate Park. Ela foi esculpida a partir de isopor e resina plástica de poliuretano e montada sob uma estrutura metálica para sustentação. A escultura tem 3,4 metros de altura, 6,3 metros de largura e 4,5 metros de comprimento, pesando 800 quilos no total. O trabalho está disposto em uma base posicionada pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

Inclusive, a doação envolveu diversos setores da administração municipal para garantir uma atração inédita para o público. O projeto da base foi articulado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação com apoio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, ao passo que o paisagismo do local foi elaborado pelas equipes do Viveiro Municipal Tomoe Uemura. O trabalho de instalação foi realizado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e, por sua vez, a Secretaria de Cultura colaborou com a pintura de um mural, composto majoritariamente por um desenho das asas do dragão. Toda a ação contou com direcionamento da Secretaria de Comunicação Pública.

A Wyvern Films tem trabalhos diversos feitos a partir de materiais similares, tendo em seu currículo a elaboração de peças para exposição junto a empresas de grande porte. Em seu portfólio, ela conta com esculturas de super-heróis da Marvel, personagens de Star Wars e outros trabalhos ligados aos estúdios da Pixar Animation e da Walt Disney Company. Agora, com a doação, o parque também conta com uma escultura deste naipe.

A novidade também foi aprovada pelo deputado estadual, que conheceu as atrações da ExpoSuzano ao longo da tarde. Por sua vez, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, que também conheceu a atração, relatou que o resultado final ficou encantador. “Este é um trabalho lindo feito pela Metalúrgica Rocha e, em nome dos proprietários da empresa, Marcelo e Carlos Rocha, eu agradeço a todos os envolvidos nesta peça que, sem dúvida, deixa o nosso parque ainda mais bonito e atrativo”, constatou.

Para o artista e diretor da empresa, Marcos Rocha, ter um trabalho deste escopo exposto de forma definitiva no parque é muito gratificante. “Saber que ele (dragão) vai ficar em um local onde as pessoas vão poder ver e ter mais acesso ao trabalho é o que sempre buscamos. Esperamos que os suzanenses gostem”, constatou.

Por sua vez, o chefe do Executivo suzanense afirmou que a escultura é uma obra de arte, sendo mais uma prova da variedade do empresariado local. “Vale ressaltar que esta é mais uma atração da ExpoSuzano, pois a Metalúrgica Rocha também conta com um estande exclusivo na nossa Suzano Faz, com outras belas esculturas disponíveis para visualização. Em nome de toda a cidade, agradeço pelo fantástico trabalho e ressalto nosso compromisso em prol das empresas do município”, contou.