Parque Max Feffer recebe 10 mil pessoas no Dia das Crianças

O Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, recebeu no último domingo (12/10) o “Parque da Alegria”, uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças, que ocorreu na mesma data. A atividade foi realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, entre 10h30 e 17h30, e reuniu um público rotativo de aproximadamente 10 mil pessoas. Marcaram presença no evento o vice-prefeito Said Raful, o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a diretora de Música, Raquel Pereira, e a diretora de Cultura, Márcia Belarmino.

O evento proporcionou momentos de lazer e integração entre crianças, jovens e adultos e contou com uma programação diversificada, repleta de opções para todas as idades. Entre as atrações, se destacaram as oficinas de desenho e circo promovidas pelo Programa de Formação Artística (Profart), as pinturas faciais, os brinquedos infláveis e as apresentações culturais que incentivaram a participação das famílias.“O ‘Parque da Alegria’ reuniu diversos pequenos em um dia muito especial para eles”, afirmou Márcia Belarmino.

Já o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou o papel das ações como forma de aproximar a população e fortalecer os laços comunitários. “Proporcionar momentos como esse é uma maneira de levar cultura e lazer a todas as famílias suzanenses. Eventos assim transformam os espaços públicos em pontos de convivência, aprendizado e alegria, o que reforça nosso compromisso em tornar Suzano uma cidade cada vez mais viva e participativa”, disse.

O vice-prefeito Said Raful elogiou a Secretaria de Cultura pela iniciativa e deixou uma mensagem às crianças. “Ver o sorriso e a energia dos munícipes é o que nos motiva a continuar incentivando atividades em que podemos agregar diversão e aprendizado. Parabenizo a equipe da Cultura pelo belíssimo trabalho em proporcionar um dia repleto de cuidado e afeto”, encerrou.