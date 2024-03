Parque Max Feffer recebe 2ª Gincana Ecológica neste sábado

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) recebe neste sábado (23/03) a 2ª Gincana Ecológica das paróquias suzanenses, entre 8 horas e meio-dia. A atividade é organizada pela Pastoral da Ecologia e Catequese da Diocese de Mogi das Cruzes - região Suzano -, a partir de um trabalho conduzido pelo padre Carmine Mosca, e conta com o apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Viveiro Municipal Tomoe Uemura. O objetivo é garantir a triagem de materiais recicláveis por meio de uma disputa saudável entre comunidades religiosas para promover a conscientização das boas práticas sustentáveis.

Participarão do evento, chamado de projeto “Água, fonte da vida!”, a comunidade Igreja do Baruel e as paróquias São Sebastião, Divino Espírito Santo do Jardim Imperador, Divino Espírito Santo do Jardim Tabamarajoara, Bom Pastor, São José Operário, São Francisco de Assis, Nossa Senhora Mãe do Redentor, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Suzana, São Judas Tadeu, Santa Rita de Cássia, Sagrado Coração de Jesus e Santa Helena. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) também estará representada na atividade.

No início da programação está prevista a entrega e pesagem das tampinhas, lacres de alumínio e demais resíduos sólidos, durante recepção promovida junto a integrantes da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Unidos Venceremos, a Cooperativa Univence. Na sequência, será iniciada a abertura da chamada “via sacra ecológica”, em frente à fonte interativa Acqua Play. Depois de percorrer 14 estações, próximas às árvores situadas no parque, os integrantes participarão de uma cerimônia onde serão premiadas as comunidades que somarem as maiores quantidades de materiais recicláveis, menor conta de água do mês de fevereiro e maior número de colaboradores. Para encerrar o evento, haverá plantio de árvores, visita ao Viveiro Municipal e piquenique no parque.

A primeira edição foi realizada em abril do ano passado, na Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, localizada no bairro Miguel Badra, onde foi feita a seleção de cem quilos de materiais. Na oportunidade, a comunidade vencedora foi a da Paróquia Bom Pastor, que registrou 111 pontos com a entrega de 57 quilos de materiais. Eles foram seguidos pela paróquia da Igreja São Sebastião, com 47 pontos, por meio de 29 quilos entregues, e, em terceiro, ficaram os membros da Paróquia Divino Espírito Santo, do Jardim Imperador, que somaram 42 pontos, com 23 quilos.

A gestora do Viveiro Municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou que a iniciativa contribui para as práticas relacionadas à preservação da natureza. “É muito importante incentivarmos os munícipes a adotarem práticas sustentáveis. Por meio desse tipo de mobilização, são reunidos moradores de diferentes localidades, que passam a conhecer de perto o trabalho dos catadores de materiais recicláveis e de que maneira cada um pode fazer a sua parte nesse processo”, ressaltou ela.

O secretário interino de Meio Ambiente, Elvis Vieira, afirmou que a proposta da gincana é muito saudável para garantir a participação efetiva de todos os participantes. “O evento se alinha aos objetivos da administração municipal em relação à proteção dos nossos recursos naturais e geração de renda para os catadores de materiais recicláveis. A realização da segunda edição é uma prova de que essa iniciativa foi bem-sucedida, por isso, parabenizamos aos organizadores pela atenção com este tema”, frisou o chefe da pasta.