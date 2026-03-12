Parque Max Feffer recebe encontro musical 'O Palco é Delas' neste domingo

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promoverá neste domingo (15/03) o encontro musical “O Palco é Delas”, que reunirá cantoras e instrumentistas em uma programação especial dedicada à valorização da presença feminina na música. O evento ocorrerá das 13 horas às 17h30, no Pavilhão Zumbi dos Palmares, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), integrando a agenda oficial do Mês da Mulher Suzanense. A programação é gratuita, com classificação livre, e aberta a toda a população.

A iniciativa tem como proposta destacar a potência, a criatividade e a versatilidade das mulheres no centro das atenções, celebrando trajetórias de resistência, talento e renovação dentro do cenário musical. A programação contará com apresentações das artistas Zanah, Lili, além de Veronica Gissi e Banda, que levarão ao público diferentes estilos, histórias e expressões da música produzida por mulheres.

Cantora e compositora Zanah constrói em suas músicas um espaço de narrativa e resistência. Suas canções atravessam dores, recomeços e afetos, transformando experiências pessoais em histórias cantadas que dialogam com identidade, liberdade e pertencimento. No show “Cinzas”, a artista apresenta um repertório autoral que percorre diferentes momentos de sua trajetória em um encontro íntimo entre voz, composição e memória. No palco, será acompanhada pelos músicos Rekinho (bateria), Lucas Couto (baixo) e João Noguera (teclado).

Também integra a programação a cantora Lili, nome artístico de Lilian Fagundes Santos, uma das representantes da música autoral do Alto Tietê. Cantora, compositora, instrumentista e arte-educadora, a artista transita entre o samba e a MPB, se destacando pela versatilidade e pela atuação na formação de novos talentos. Seu trabalho autoral está registrado no EP “Lili sou eu”, gravado no Polo Audiovisual de Suzano por meio do Edital de Fomento à Cultura de 2024. Além da carreira nos palcos, ela atua como educadora no Programa de Formação Artística (Profart) da Secretaria Municipal de Cultura.

Entre as convidadas também está Veronica Gissi, cantora profissional com 15 anos de carreira e atuação em diversos projetos musicais. Atualmente, integra a Orquestra Brasil Filarmônica Wind, de Suzano, sob regência do maestro Binho, participando de concertos e produções musicais de caráter sinfônico e popular. A artista também está em formação como produtora cultural, ampliando sua atuação no cenário artístico e cultural.

Para o secretário José Luiz Spitti, o encontro também representa um espaço importante de valorização da presença feminina na produção cultural da cidade. “O ‘Palco é Delas’ nasce com essa proposta de dar visibilidade às artistas e reconhecer a força das mulheres na música. Suzano tem talentos incríveis e iniciativas como essa ajudam a ampliar espaços e aproximar o público de produções que carregam identidade, sensibilidade e muita criatividade”, afirmou.