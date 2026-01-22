Parque Max Feffer recebe evento presencial do 'Baby, me Leva!' neste domingo

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Suzano realiza neste domingo (25/01), das 10 às 17 horas, mais uma edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”, iniciativa voltada à adoção responsável de animais. A ação acontece no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), e contará com cerca de 30 pets, entre cães e gatos.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade que garante os cuidados e o bem-estar do animal. O projeto também disponibiliza a modalidade on-line, por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva, em que os interessados podem conhecer os animais e agendar uma visita.

Criado em 2021, o “Baby, me Leva!” já viabilizou a adoção de 2.211 animais em Suzano, consolidando-se como uma das principais iniciativas do município voltadas à adoção responsável. A ação contribui diretamente para a redução do abandono, o fortalecimento da causa animal e a promoção do bem-estar de cães e gatos, por meio do incentivo à guarda responsável e do apoio ao trabalho de protetores independentes e organizações parceiras.

A iniciativa conta com a participação de protetores independentes e de organizações não governamentais (ONGs), que atuam em parceria com a administração municipal no acolhimento e na preparação dos animais.

“Cada edição do ‘Baby, me Leva!’ representa uma nova chance para os animais e também um avanço na conscientização da população. A adoção responsável exige compromisso, e o projeto tem cumprido esse papel ao aproximar os pets de famílias preparadas para acolhê-los”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.