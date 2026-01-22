Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 22 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Adoção

Parque Max Feffer recebe evento presencial do 'Baby, me Leva!' neste domingo

Ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ocorre das 10 às 17 horas com cerca de 30 cães e gatos para adoção

22 janeiro 2026 - 18h25Por da Reportagem Local
Parque Max Feffer recebe evento presencial do 'Baby, me Leva!' neste domingoParque Max Feffer recebe evento presencial do 'Baby, me Leva!' neste domingo - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Suzano realiza neste domingo (25/01), das 10 às 17 horas, mais uma edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”, iniciativa voltada à adoção responsável de animais. A ação acontece no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), e contará com cerca de 30 pets, entre cães e gatos.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade que garante os cuidados e o bem-estar do animal. O projeto também disponibiliza a modalidade on-line, por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva, em que os interessados podem conhecer os animais e agendar uma visita.

Criado em 2021, o “Baby, me Leva!” já viabilizou a adoção de 2.211 animais em Suzano, consolidando-se como uma das principais iniciativas do município voltadas à adoção responsável. A ação contribui diretamente para a redução do abandono, o fortalecimento da causa animal e a promoção do bem-estar de cães e gatos, por meio do incentivo à guarda responsável e do apoio ao trabalho de protetores independentes e organizações parceiras.

A iniciativa conta com a participação de protetores independentes e de organizações não governamentais (ONGs), que atuam em parceria com a administração municipal no acolhimento e na preparação dos animais.

“Cada edição do ‘Baby, me Leva!’ representa uma nova chance para os animais e também um avanço na conscientização da população. A adoção responsável exige compromisso, e o projeto tem cumprido esse papel ao aproximar os pets de famílias preparadas para acolhê-los”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Passe Livre registra 1.375 inscrições nos primeiros dez dias de cadastro
Transporte

Passe Livre registra 1.375 inscrições nos primeiros dez dias de cadastro

Suzano garante recursos para revisão do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos
Cidades

Suzano garante recursos para revisão do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos

Aeamc promove curso Roteiro para Iniciar na Perícia Judicial
Curso

Aeamc promove curso Roteiro para Iniciar na Perícia Judicial

Brasil registra aumento de transtornos mentais e o monitoramento contínuo de pacientes previne crise
Cidades

Brasil registra aumento de transtornos mentais e o monitoramento contínuo de pacientes previne crise

Suzano recebe 75&ordm; Campeonato Intercolonial de Tênis de Mesa e celebra tradição e inclusão
Cidades

Suzano recebe 75º Campeonato Intercolonial de Tênis de Mesa e celebra tradição e inclusão

Carreta da Mamografia encerra ação com quase 600 mulheres atendidas
Saúde

Carreta da Mamografia encerra ação com quase 600 mulheres atendidas