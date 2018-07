Parque Max Feffer recebe mais de 22 mil pessoas no feriado prolongado

Levantamento da Prefeitura mostra que mais de 22 mil pessoas visitaram o Parque Max Feffer, em Suzano, no feriado prolongado. A movimentação foi uma das maiores este ano. O local foi palco de diversos eventos, entre o último sábado e segunda-feira, como festa julina, culto evangélico e a 13ª edição da Festa das Águas.

No sábado, dia 7, o público superou as expectativas da organização da festa julina “Mió Arraiá do Ano”, do Pelc, realizada pela Secretaria de Cultura de Suzano. Segundo balanço da pasta, mais de 5 mil pessoas foram prestigiar o evento, que contou com apresentações organizadas por alunos do programa, como música e dança, brincadeiras infantis, quadrilha e comidas típicas. Além disso, segundo a Secretaria de Esportes e Lazer, no mesmo dia, 2 mil pessoas, entre atletas e famílias suzanenses, também visitaram a recém-inaugurada Arena Suzano, até as 21 horas.

Já no domingo (8) foi a vez da Ceia da Cidade, um grande culto evangélico realizado pela Igreja Cristã Mundial. Durante a manhã, das 9h30 às 12 horas, a Arena Suzano recebeu mais de 3 mil pessoas. O objetivo com o evento era abençoar a mais nova conquista da cidade – o local foi entregue em 5 de julho.

No feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorado em 9 de julho, o Parque Max Feffer foi palco ainda da 13ª edição da Festa das Águas, evento solidário, voltado a toda a família, com realização também da Igreja Cristã Mundial e apoio da Prefeitura de Suzano. Na oportunidade, foram disponibilizados diversos serviços nas áreas de saúde e de estética, como cortes de cabelo, manicure, drenagem facial e até massagem. O evento também contou com uma programação completa de lazer para as crianças, além de apresentações culturais, como música e teatro. Na ocasião, 12 mil pessoas estiveram presentes.