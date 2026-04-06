Parque Max Feffer recebe Posto Itinerante de Atendimento

Os moradores da cidade de Suzano já podem esclarecer dúvidas e conhecer o andamento das obras do Complexo Viário do Alto Tietê no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. O Posto Itinerante de Atendimento da SPMAR está em funcionamento no local, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com suporte imediato a comunidade.

Com cerca de 100 atendimentos diários, a ação tem tido resultados positivos na região. Moradora do bairro Miguel Brada, Vera Santos acompanha de perto o andamento da obra e acredita nos benefícios dessa mudança. “Com a construção das novas alças, as pessoas chegarão mais rápido nos hospitais, faculdades ou em qualquer destino, pois facilitará muito nossa vida”, afirma.

De forma simples e objetiva, o Posto Itinerante destaca todas as informações do empreendimento, desde o projeto inicial, valores da obra, prazo de conclusão, até um vídeo interativo que apresenta a obra concluída. Com uma equipe de comunicação preparada, os munícipes dispõem de materiais didáticos, consulta ao mapa da obra e orientações sobre como utilizar os canais de atendimento da concessionária.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos da população, levando informação de forma transparente e acessível. O Posto Itinerante é uma oportunidade de ouvir a comunidade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, os benefícios que o Complexo Viário do Alto Tietê trará para a mobilidade e a qualidade de vida da região”, pontua o coordenador de comunicação da SPMAR, Fábio Loiola.

Neste mês de abril, o Posto Itinerante de Atendimento está situado no Parque Municipal Max Feffer, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, em Suzano.O cronograma completo das próximas paradas pode ser consultado no site oficial da SPMAR: www.spmar.com.br.

O Complexo Viário do Alto Tietê prevê a implantação de uma marginal paralela à pista externa do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, com extensão de 1,7 quilômetro de viadutos sobre a Várzea do Tietê. A previsão de conclusão está estimada em 24 meses, com possibilidade de antecipação de entregas à medida que as fases da obra forem finalizadas.