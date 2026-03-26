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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Cidades

Parque Max Feffer recebe programação especial em celebração ao Dia do Circo

Evento gratuito promovido pela Secretaria de Cultura de Suzano ocorrerá neste domingo (29/03), no Pavilhão Zumbi dos Palmares

26 março 2026 - 17h27Por De Suzano
Ação será realizada no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos PalmaresAção será realizada no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove neste domingo (29/03), das 11h30 às 17 horas, o evento “Dia do Circo no Parque”, uma programação cultural gratuita com atividades para todas as idades.

A ação será realizada no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), reunindo apresentações circenses, oficinas abertas ao público e um cortejo artístico itinerante pelo parque.

A iniciativa celebra o “Dia do Circo”, comemorado nesta sexta-feira (27/03), e busca aproximar a população da linguagem circense por meio de atividades lúdicas, educativas e participativas. Durante seis horas e meia de programação, artistas e coletivos circenses irão se apresentar no Pavilhão Zumbi dos Palmares com números de palhaçaria, malabarismo, acrobacia de solo, equilibrismo e outras técnicas do universo circense, promovendo momentos de interação direta com o público.

Voltado para crianças, jovens, adultos e idosos, o evento busca valorizar o circo como uma das expressões artísticas mais antigas e acessíveis, marcada pela diversidade de linguagens e pela interação direta com o público.

A programação terá início às 11h30, com acolhimento do público e intervenções artísticas em uma tenda instalada em frente ao pavilhão. Em seguida, às 13 horas, serão realizadas oficinas e vivências formativas, conduzidas por artistas circenses, que apresentarão ao público técnicas introdutórias da arte do circo, como malabarismo, jogos de palhaço, acrobacias básicas de solo e atividades voltadas à consciência corporal e ao equilíbrio.

Na sequência, às 14h30, ocorrerá um desfile circense, que percorrerá áreas do parque com artistas caracterizados, intervenções musicais e performances que convidam os visitantes a acompanhar o trajeto de forma espontânea e participativa.

As apresentações circenses ocorrerão a partir das 15h30, no Palco Zumbi, com números de curta e média duração que destacam diferentes técnicas do circo e reforçam o caráter popular e democrático dessa manifestação cultural. O encerramento da programação está previsto para as 17 horas.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou que a proposta é levar o circo para mais perto da população e oferecer uma opção de lazer cultural para as famílias. “O circo tem essa capacidade de encantar pessoas de todas as idades. Trazer essa programação para o parque é uma forma de criar um momento de encontro, de diversão e também de valorizar os artistas que mantêm essa tradição viva”, afirmou.

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