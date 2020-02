Parque Max Feffer retoma aulas de atividades físicas

Desde a última segunda-feira, 11, o Parque Municipal Max Feffer retoma as atividades físicas gratuitas do projeto Oficina Corporal. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, em horários alternativos ao longo de todo o dia, no Pavilhão Zumbi dos Palmares (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de exercícios e estimular uma vida mais saudável entre pessoas com mais de 16 anos. Atualmente, há cerca de 2 mil inscritos.

O projeto Oficina Corporal oferece uma programação que contempla aulas de zumba, HIIT (treinamento de alta intensidade), GAP (ginástica localizada), alongamento, abdominal, circuito funcional, caminhadas e mat pilates. Para participar, basta comparecer ao local das aulas com uma foto 3x4 e preencher a ficha de cadastro com as responsáveis, que são as professoras Renata de Oliveira Silva e Tamires Lúcio.

Não há obrigatoriedade de comparecimento à grade completa. No entanto, é recomendado que a prática se repita pelo menos duas vezes por semana. A Oficina Corporal incentiva todas as pessoas às atividades e proporciona mais saúde e qualidade de vida, sendo que é só chegar e se juntar ao grupo. A avaliação física também é feita no local, mediante agendamento prévio com as professoras no período matutino. As aulas são voltadas às pessoas com mais de 16 anos e ocorrem diariamente. Confira no quadro a programação completa.