Parque Max Feffer terá atrações do Dia Nacional do Samba neste domingo

O último evento do projeto Cultura Presente Especial de 2019 ocorrerá neste domingo (01/12). Será uma ação no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) dedicada ao Dia Nacional do Samba, comemorado nesta segunda-feira (02/12). A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Cultura.

A edição de dezembro traz o samba como estilo musical a ser reverenciado. As atividades acontecerão a partir das 13 horas, no entorno do Pavilhão Zumbi dos Palmares.

O Cultura Presente Especial Dia Nacional do Samba traz como novidade o grupo Sambas da Vida, que é formado por artistas convidados da pasta municipal. Na programação estão também Sollano, Fabiano Sorriso, Keila Regina e Comunidade Bom Ambiente.

"O samba é um ritmo musical mais importante do Brasil. Marca toda nossa herança cultural e é um registro de nossa formação social", comenta o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo.