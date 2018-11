Parque Max Feffer terá evento da Consciência Negra neste sábado

O Parque Municipal Max Feffer vai receber diversas atividades ao longo de todo este sábado (24) referentes ao Mês da Consciência Negra. Das 9 às 17 horas, haverá intervenções artísticas e rodas de capoeira, no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, e ainda a Feira Preta, com diversos produtos. A data é comemorada em 20 de novembro.

De acordo com a Secretaria de Cultura de Suzano, após a solenidade de abertura, às 10 horas, o público poderá contar com uma extensa programação. A primeira atividade será a apresentação de capoeira do mestre Marcelo, da Escola de Capoeira Bem Brasil, com a participação de crianças da Fundação MGI, ambas do município. Ainda no período da manhã, às 11 horas, está programada a apresentação de voz e violão da dupla Jéssica Paula e Alex Domingues.

Das 12 às 13 horas, um microfone ficará aberto para quem quiser declamar alguma poesia ou realizar uma homenagem sobre o tema do evento. A partir das 14 horas, haverá mais música com o rapper Ba Kimbuta. Em seu som, o artista traz as raízes do jazz, afrobeat e samba.

Já às 15 horas será realizada uma “Puxada de Rede”, com o mestre Yuna, professor de capoeira da pasta municipal. A atração é livre e quem desejar pode participar gratuitamente. O encerramento vai contar com a apresentação de samba e rock da banda Black Zuka, às 16 horas.

Além disso, durante todo o dia, a Feira Preta estará com diversas barracas com opções de maquiagem específica para o público afrodescendente, acessórios, bijouterias, tecidos, artesanatos, bonecas africanas, doces e alimentação.