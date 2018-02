Parque Max Feffer terá hoje novo mutirão de vacinação

Suzano realizará neste sábado (24) um novo mutirão de vacinação contra a febre amarela no Parque Municipal Max Feffer. A iniciativa ocorrerá no Centro de Treinamento de Atletas Maurice Bou Assi, até a 16 horas. O público poderá acessar o local a partir da entrada do parque pela avenida Brasil, s/n, no Jardim Imperador.

O evento faz parte da segunda etapa da campanha organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, que começou neste mês. Mais de 200 profissionais da Prefeitura de Suzano, de vários setores, estarão no mutirão para auxiliar na triagem, controle das filas, orientação e imunização dos munícipes.

Para receber a dose, moradores de Suzano deverão apresentar documento de identidade, carteira de vacinação (se possível) e um comprovante de endereço no município.

A vacina não será aplicada em quem já recebeu a dose completa ou a fracionada nos últimos oito anos, gestantes, mulheres que estão amamentando, pacientes em tratamento contra câncer ou que estão com o sistema imunológico comprometido, bebês com menos de nove meses de idade e adultos com mais de 60 anos que não tiverem autorização médica.

A iniciativa segue os mesmos moldes do “Dia D” de vacinação realizado no último sábado (17), quando mais de 6 mil pessoas foram vacinadas entre 9 e 16 horas.

Também houve imunização na quinta e na sexta-feira (22 e 23) em um posto volante montado pela Prefeitura de Suzano em frente à unidade do Poupatempo, no estacionamento do Suzano Shopping. Só no primeiro dia desta ação (22), 2,7 mil pessoas receberam doses.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon, a segunda etapa da campanha é mais ampla e tem uma estratégia mais adequada.

“Na primeira fase, vacinamos as pessoas que moravam nas áreas recomendadas pelo governo do Estado para evitar possível contato do vírus com o meio urbano. Nesta segunda etapa, abrimos para toda a população da cidade, com oportunidades para vacinar aqueles que trabalham durante a semana”, explicou.

Informações da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, até o momento, foram imunizadas mais de 156 mil pessoas em Suzano desde o início da campanha contra a febre amarela, no fim de 2017.

A meta é atingir a cobertura vacinal de 90% dos cerca de 280 mil habitantes da cidade.