Parque Max Feffer vai ganhar área de lazer exclusiva aos pets

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou na manhã desta quinta-feira (18) a criação de uma área de lazer exclusiva aos pets nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A novidade foi compartilhada em reunião, realizada no Gabinete Principal do Paço Municipal, com servidores municipais, protetores independentes e entidades sociais que são ligados ao bem-estar animal.

Organizado pela Diretoria de Praças, Parques e Jardins, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e das Secretarias Municipais de Saúde e de Meio Ambiente, o novo espaço, com previsão para ser entregue no primeiro trimestre de 2019, terá 1,1 mil metros quadrados e contará com um ambiente para os cães praticarem agility, um esporte que melhora a saúde e trabalha a habilidade e a velocidade por meio de um circuito com obstáculos.

Além disso, o local vai ter uma área administrativa e dispor de ambientes de discussão de políticas públicas aos animais, de descanso e de socialização dos pets. A ideia, segundo Márcio Alexandre de Souza, diretor de Praças e que também está à frente do projeto, é que o espaço seja ponto de doação de ração, de campanhas de castração e de conscientização.

“Vamos colocar bebedouros, totens de orientação e também itens para higienização e recolhimento das sujeiras dos animais. Outro ambiente importantíssimo que queremos disponibilizar é uma área exclusiva de adoção. Tanto as entidades quanto o nosso Canil Municipal vão poder levar cães e gatos para que possam encontrar um novo lar”, afirmou.

De acordo com o prefeito de Suzano, o espaço voltado aos animais vai ficar atrás do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Parque Max Feffer. A previsão é que as obras já comecem nas próximas semanas para que seja entregue no primeiro trimestre de 2019.

“Nos reunimos com as ONGs (Organizações Não-Governamentais) Amparo Animal, Projeto Adote Suzano (PAS) e SOS Animal, além de protetores independentes. Apresentamos nossas propostas e abrimos para discussão, visando agregar melhorias em nossa criação. Todo o trabalho será em conjunto para que possamos melhorar a qualidade de vida dos animais”, explicou Rodrigo Ashiuchi. “Certamente, será mais um ponto de lazer para as famílias suzanenses”, concluiu a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Larissa Ashiuchi.

Canil Municipal

O Canil Municipal também foi pauta da reunião. Na oportunidade, o prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que a obra de revitalização do canil, localizado no Jardim Casa Branca (rua Valdemar Augusto, 300), está na etapa final. A expectativa é de que seja concluída ainda neste ano.

Segundo o Setor de Controle de Zoonoses, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, todo o ambiente externo está passando por melhorias e também estão sendo recuperadas as instalações do centro cirúrgico. Todo o trabalho vem sendo realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.