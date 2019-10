Parque Samambaia recebe primeira edição do Rota Solidária

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano levou ao Parque Samambaia, no distrito de Palmeiras, a primeira edição do projeto Rota Solidária durante o Dia das Crianças, no último sábado (12). O evento reuniu centenas de suzanenses da comunidade e promoveu um conjunto de ações sociais e prestação de serviços. Na oportunidade, mais de 250 crianças receberam livros, presentes e participaram de atividades de recreação, em alusão à data comemorativa.

Entre as ações viabilizadas na Escola Municipal Paulo Henrique Barreiros, que sediou a edição do projeto, destacam-se os serviços de saúde e beleza, por meio de parcerias com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e o Instituto Embelezze. Além disso, o Rota Solidária ainda contou com orientação de carreiras por parte do centro universitário Univeritas e com o gabinete itinerante do Fundo Social, que acolheu demandas da população.

A primeira-dama e presidente do órgão municipal, Larissa Ashiuchi, esteve no evento e participou ativamente da ação. “A iniciativa é mais uma experiência gratificante. Promover essa oportunidade de aproximação junto à comunidade nos permite seguir com uma gestão mais participativa. O principal objetivo é acolher as demandas sociais, mas também nos empenhamos em encaminhar outras situações, observando a cidade de perto”, explicou.

Larissa pontuou ainda a importância das doações e de parcerias com o Fundo Social, sendo que essas atitudes permitem que cada vez mais projetos sejam levados adiante a quem mais precisa. “Desta vez conseguimos doar livros e promover mais uma edição do nosso Bazar Solidário, por exemplo. Agradeço a contribuição de cada um que busca fazer o bem ao nosso lado”, disse.