Participe da promoção 'VOCÊ + 1 AMIGO com 30% de desconto no Suzano Music Festival'

Já pensou em acompanhar de perto os shows de Leonardo, Murilo Huff, Maiara & Maraisa, Amanda Lins, Léo Santana ou Roupa Nova? Quem quiser curtir, pode participar da promoção ‘VOCÊ + 1 AMIGO com 30% de desconto no Suzano Music Festival’. Nesta promoção, dois ingressos saem com desconto especial. Consulte www.bilheteriadigital.com/suzanomusic.

O Suzano Music Festival será realizado entre os dias 9 e 12 de abril, no Parque Municipal Max Feffer, comemorando 77 anos de Suzano com quatro noites de grandes shows, com uma estrutura única na região: área 100% coberta, com infraestrutura completa para toda família.

Realizado pela Pilar Organizações, empresa reconhecida pela produção de grandes eventos, o festival tornou-se o maior da região, com atrações nacionais e estrutura pensada para que o público viva momentos inesquecíveis ao lado de amigos e familiares.

Área VIP e Camarote à venda

Além da promoção 'VOCÊ + 1 AMIGO com 30% de desconto no Suzano Music Festival', também tem venda de ingressos para Área VIP, Front Stage e Camarotes, que oferecem visão privilegiada e uma experiência diferenciada durante o festival.

A programação será distribuída em dois palcos. O palco 2 abre as atividades diariamente com shows de bandas locais, com início previsto às 18 horas. Já o palco principal abre às 20 horas, reunindo artistas que fazem sucesso no país.

Os portões do parque serão abertos para os shows sempre às 17 horas, permitindo que o público chegue com tranquilidade e aproveite toda a estrutura do evento.

Programação tem grandes sucessos nacionais

A programação começa no dia 9 de abril, com o show da dupla Kaique & Felipe, seguido pelo cantor Thiago Carvalho, e encerrando a noite com o consagrado Leonardo, dono de sucessos que marcaram gerações da música sertaneja.

No dia 10 de abril, o público poderá curtir os shows de Thiago & Graciano e Murilo Huff, um dos nomes de maior destaque da nova geração do sertanejo.

No dia 11 de abril, a programação começa com o show de Amanda Lins, seguido pela dupla Maiara & Maraisa, e a noite será encerrada pelo cantor Léo Santana, prometendo muita energia e sucessos que embalam multidões.

O encerramento do festival, no dia 12 de abril, contará com a banda Acoustix, seguido por um show especial da consagrada banda Roupa Nova, conhecida por clássicos que atravessam gerações.

O festival oferece conforto e segurança para o público, incluindo áreas organizadas para os diferentes setores, praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, estrutura de banheiros, equipes de segurança e serviços de apoio durante todos os dias de programação.

Ingressos

Os ingressos para os setores Pista Premium, Área VIP, Front Stage e Camarotes já estão disponíveis para compra antecipada pelo site: www.bilheteriadigital.com/suzanomusic. Na hora de fazer a compra, você vai ver a opção “VOCÊ + 1 AMIGO” e poderá comprar dois ingressos com desconto. Outras informações pelo site www.suzanomusicfestival.com.br