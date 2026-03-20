Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 20 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 20/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Participe da promoção 'VOCÊ + 1 AMIGO com 30% de desconto no Suzano Music Festival'

Suzano Music Festival acontece entre os dias 9 e 12 de abril

20 março 2026 - 18h37Por da Reportagem Local
Participe da promoção 'VOCÊ + 1 AMIGO com 30% de desconto no Suzano Music Festival'Participe da promoção 'VOCÊ + 1 AMIGO com 30% de desconto no Suzano Music Festival' - (Foto: Divulgação)

Já pensou em acompanhar de perto os shows de Leonardo, Murilo Huff, Maiara & Maraisa, Amanda Lins, Léo Santana ou Roupa Nova? Quem quiser curtir, pode participar da promoção ‘VOCÊ + 1 AMIGO com 30% de desconto no Suzano Music Festival’. Nesta promoção, dois ingressos saem com desconto especial. Consulte www.bilheteriadigital.com/suzanomusic.

O Suzano Music Festival será realizado entre os dias 9 e 12 de abril, no Parque Municipal Max Feffer, comemorando 77 anos de Suzano com quatro noites de grandes shows, com uma estrutura única na região: área 100% coberta, com infraestrutura completa para toda família.

Realizado pela Pilar Organizações, empresa reconhecida pela produção de grandes eventos, o festival tornou-se o maior da região, com atrações nacionais e estrutura pensada para que o público viva momentos inesquecíveis ao lado de amigos e familiares.

Área VIP e Camarote à venda

Além da promoção 'VOCÊ + 1 AMIGO com 30% de desconto no Suzano Music Festival', também tem venda de ingressos para Área VIP, Front Stage e Camarotes, que oferecem visão privilegiada e uma experiência diferenciada durante o festival.

A programação será distribuída em dois palcos. O palco 2 abre as atividades diariamente com shows de bandas locais, com início previsto às 18 horas. Já o palco principal abre às 20 horas, reunindo artistas que fazem sucesso no país. 

Os portões do parque serão abertos para os shows sempre às 17 horas, permitindo que o público chegue com tranquilidade e aproveite toda a estrutura do evento.

Programação tem grandes sucessos nacionais

A programação começa no dia 9 de abril, com o show da dupla Kaique & Felipe, seguido pelo cantor Thiago Carvalho, e encerrando a noite com o consagrado Leonardo, dono de sucessos que marcaram gerações da música sertaneja.

No dia 10 de abril, o público poderá curtir os shows de Thiago & Graciano e Murilo Huff, um dos nomes de maior destaque da nova geração do sertanejo.

No dia 11 de abril, a programação começa com o show de Amanda Lins, seguido pela dupla Maiara & Maraisa, e a noite será encerrada pelo cantor Léo Santana, prometendo muita energia e sucessos que embalam multidões.

O encerramento do festival, no dia 12 de abril, contará com a banda Acoustix, seguido por um show especial da consagrada banda Roupa Nova, conhecida por clássicos que atravessam gerações.

O festival oferece conforto e segurança para o público, incluindo áreas organizadas para os diferentes setores, praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, estrutura de banheiros, equipes de segurança e serviços de apoio durante todos os dias de programação.

Ingressos

Os ingressos para os setores Pista Premium,  Área VIP, Front Stage e Camarotes já estão disponíveis para compra antecipada pelo site: www.bilheteriadigital.com/suzanomusic. Na hora de fazer a compra, você vai ver a opção “VOCÊ + 1 AMIGO” e poderá comprar dois ingressos com desconto. Outras informações pelo site www.suzanomusicfestival.com.br

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ação do Procon Móvel na Estação Suzano é finalizada com 299 atendimentos
Cidades

Ação do Procon Móvel na Estação Suzano é finalizada com 299 atendimentos

Avenida Brasil será interditada na próxima quarta-feira para obras do Complexo Viário
Cidades

Avenida Brasil será interditada na próxima quarta-feira para obras do Complexo Viário

Solenidade no Mirambava marca formatura de 132 agentes de saúde
Cidades

Solenidade no Mirambava marca formatura de 132 agentes de saúde

Secretaria de Saúde conclui 'Dia D da Mulher' com 296 procedimentos
Cidades

Secretaria de Saúde conclui 'Dia D da Mulher' com 296 procedimentos

Prefeitura é contemplada com equipamentos do PAC Saúde durante Caravana Federativa 
Cidades

Prefeitura é contemplada com equipamentos do PAC Saúde durante Caravana Federativa 

Equipes da Saúde voltam à Fazenda Aya neste sábado para reforçar atendimentos à população
Cidades

Equipes da Saúde voltam à Fazenda Aya neste sábado para reforçar atendimentos à população