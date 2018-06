Partidas do Brasil na Copa alteram horário de expediente da Prefeitura

Suzano interromperá as suas atividades durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo na Rússia. Nesta sexta-feira (22), devido à partida entre Brasil e Costa Rica, às 9 horas, o expediente e a prestação de serviços que não são considerados essenciais terão início às 13 horas.

A medida foi determinada por meio do decreto municipal nº 9.129, de 11 de janeiro deste ano. A suspensão temporária do atendimento ao público ocorrerá principalmente no Paço Municipal Prefeito Firmino da Costa (rua Baruel, 501 - Centro), no Centro Unificado de Serviços - Centrus (avenida Paulo Portela, 210 - Centro) e em outras repartições.

Segundo o decreto, serão mantidos os trabalhos essenciais para a população, como o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), a Guarda Civil Municipal (GCM), o Pronto-Socorro Municipal, o Pronto Atendimento de Palmeiras e o serviço funerário.

O horário de funcionamento das repartições públicas da Prefeitura de Suzano será das 13 às 17 horas nos dias em que a seleção brasileira jogar às 9 horas; das 8 às 13 horas quando a partida for às 15 horas; e das 8 às 10 horas e das 14 às 17 horas quando os jogos começarem às 11 horas.

O Poder Executivo levou em consideração a importância do torneio, que ocorre a cada quatro anos, para a população que acompanha com afinco as partidas do time brasileiro.