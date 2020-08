Partidos políticos perdem 4,5 mil filiados em 4 anos nas cidades do Alto Tietê

O número de eleitores filiados a partidos políticos no Alto Tietê reduziu em 4,5 mil pessoas, ou 3,6%, em quatro anos. O total em 2016 era de 121,9 mil e atualmente são 117,4 mil.

Os dados foram divulgados pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e analisados pelo DS na última semana.

O levantamento analisou os números de julho desse ano e comparou com o mesmo mês de 2016 - ano da última eleição municipal.

Aumento

Apesar de no levantamento regional o número de eleitores ter diminuído, três municípios do Alto Tietê registraram crescimento de pessoas filiadas a partidos políticos.

Em primeiro lugar aparece Arujá, com aumento de 310 filiados em quatro anos.

Eram 6.043 em julho de 2016 e atualmente são 6.353.

Os três partidos com mais filiados na cidade são o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com 718 pessoas, seguido pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com 585, que está empatado com o Partido Progressista (PP), com os mesmos 585.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), sigla do prefeito da cidade, José Monteiro, possui 345 filiados.

Também com aumento de filiados está o município de Guararema, que registrou 209 novos adeptos a partidos políticos. Eram 2.375 e atualmente são 2.584.

Em primeiro lugar está o PSDB, com 285, seguido pelo PL, que é a sigla do prefeito, Adriano Leite, com 267 filiados e por último o PTB, com 214.

Por último entre os municípios com novos filiados está Santa Isabel, com 92 novos seguidores.

O total passou de 4.236 filiados, para 4.328. Entre os partidos da cidade estão o PTB, com 387 adeptos, o Partido Verde (PV), com 320 e o MDB, com 318.

Suzano é o município com maior queda de filiados na região

Entre os municípios com maior redução, em primeiro está Suzano, que diminuiu em 2.092 filiados. Eram 31.060 filiados há quatro anos, e atualmente são 28.968. Entre os partidos com mais filiados está o Partido dos Trabalhadores (PT), com 4.721 seguidores. Na sequência está o MDB, com 2.398 e o Partido Democrático Trabalhista (PDT), com 2.298.

O PL, sigla do prefeito Rodrigo Ashiuchi, tem 2.183.

Mogi das Cruzes vem em seguida, com redução de 1.139 filiados a partidos. O município contava com 31.331 adeptos a partidos políticos em 2016 e agora são 30.192. Entre os partidos com mais seguidores está o PP, com 4.915, seguido pelo MDB, com 3.682 e pelo PSDB, sigla do prefeito Marcus Melo, com 3.282 seguidores.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro, com maior redução. Pelo menos 561 pessoas desfiliaram-se em quatro anos. Eram 11.828 em 2016 e agora são 11.267. Em primeiro lugar está o PT, com 1.661, em segundo está o MDB, com 1.580 e em terceiro o PP, com 857.

O Republicanos, partido do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, possui 243 seguidores.

Itaquaquecetuba é o quarto município com maior queda de eleitores filiados a partidos. São 505 a menos, com parado a 2016. Eram 19.116 e atualmente passou para 18.611. O PSDB, partido do prefeito Mamoru Nakashima, é o primeiro com mais filiados, com 2.284. Na sequência estão o PTB, com 1.672 e o PL, com 1.287.

Biritiba-Mirim também possui alto índice de desfiliados. São 432 a menos, comparado a julho de 2016. O município passou de 4.172 eleitores ligados a partidos, para 3.740.

O MDB é o partido com mais seguidores em Biritiba, com 490, seguido por PP, com 376 e o PT, com 281.

Poá está em sexto, com redução de 259 eleitores filiados em quatro anos. O total passou de 9.616 para 9.357. O PT é o partido com mais seguidores. São 1.105. Na sequência estão PP, com 698 e PTB, com 692. O PL, partido o prefeito Gian Lopes, possui 603.

Por último está Salesópolis, com redução de 82 filiados em quatro anos. O total passou de 2.180, para 2.098. O PL, partido do prefeito Vanderlon Gomes, possui 236 filiados, seguido por MDB, com 167 e PTB, com 158.