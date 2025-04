Páscoa: vendas podem recuar até 2% e consumidores vão pagar 19% mais caro

A venda de chocolates na Páscoa está prevista para recuar em até 2% em Suzano. A informação é da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano com base na estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Como consequência, os consumidores devem pagar um preço mais caro pelo produto de Páscoa. O preço do chocolate vai chegar a 19% de reajuste, sendo o maior registrado em 13 anos. A alta é atribuída à valorização do cacau no mercado internacional e à desvalorização do real frente ao dólar.

De acordo com a ACE, o preço médio de um ovo de Páscoa depende de certos fatores como marca, tipo de chocolate, embalagem e quem confecciona. O DS pesquisou em 4 sites de mercados em Suzano e obteve uma média de R$ 44,98 para o Ovo Lacta Sonho de Valsa de 277 gramas, por exemplo. Os preços são: R$45,98 no Semar, R$46,99 no Davó, R$44,99 no Atacadão e R$41,99 no Shibata.

Os consumidores reclamam dos valores altos, apontando que vale mais a pena fazer uma cesta de bombons do que realmente comprar um ovo. “Eu tenho que comprar para os meus dois filhos, mas está muito caro. Vale mais a pena fazer uma cestinha. No começo do mês já tem que separar do pagamento para conseguir se planejar”, afirmou a vendedora externa, Patrícia Amorim.

Os ovos caseiros, em geral, são mais baratos, em média custam R$ 45,00 com peso de 250 gramas, segundo dados da ACE. A dona de casa, Sandra Castro, aproveita essa abertura para desviar dos preços e ainda assim se manter na tradição. “A gente agora pega as barras de chocolate e faz o ovo em casa, minha filha mesmo que faz”, disse. Ela ainda comentou que: “tem 3 Páscoas que a gente faz isso, não tem como. Antes até dava para dar um ovo de chocolate grande para os meus netos, mas agora tem que ser um pouco menor”.