Passageira atingida, na cabeça, por abrigo de ônibus recebe alta

A passageira que foi vítima da queda da estrutura de um abrigo de ônibus em Suzano recebeu alta no final da tarde desta terça-feira (6). A informação foi divulgada pela Prefeitura. Ela, que foi socorrida ao Pronto-Socorro (PS) Municipal após ser atingida na cabeça, passou por cuidados médicos e foi submetida a diferentes exames. O incidente ocorreu no bairro do Raffo.

Imagens enviadas ao WhatsApp do DS mostram que a estrutura que caiu estava enferrujada. Parte da sustentação do abrigo cedeu, em virtude da situação, e caiu sobre a cabeça da passageira, de 40 anos.

De acordo com a Prefeitura, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava consciente, com sinais vitais normais. A paciente deu entrada na emergência do PS, atendida por cirurgião que realizou uma tomografia do crânio e raio-x. Posteriormente, ela fez uma avaliação ortopédica, já que além do trauma na cabeça também havia lesões nos membros. Depois de constatado que não havia fraturas ou traumas mais graves, ela permaneceu em observação por algumas horas antes de receber alta.

A administração municipal também informou que uma equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana esteve no local para avaliar a situação do ponto de ônibus. A pasta disse que 26 abrigos já foram revitalizados na área central, assim como mais 18 em outros bairros. O órgão ainda esclareceu que os trabalhos são realizados com prioridade nas vias com maior concentração de pessoas e que segue o cronograma de atividades para continuar a manutenção em outros pontos. Inclusive, os abrigos na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), (incluindo aquele na altura do quilômetro 65, onde houve o acidente), já estão no cronograma. A pasta vai continuar com os serviços de manutenção, implantando bases de concreto ou solda nos pontos em que tais serviços forem necessários.

O DS mostrou na edição de domingo reportagem mostrando má conservação dos pontos nesta região. A reportagem aguarda posicionamento da Prefeitura.