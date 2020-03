Passageiras apoiam programa 'Em Movimento Por Elas' da CPTM

Passageiras da Estação de Suzano apoiam o programa de rede de proteção da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), denominado "Em Movimento por Elas". Serão inaugurados em oito estações espaços para atendimento exclusivo de passageiras que tenham sofrido qualquer tipo de importunação sexual nas estações e trens, denominados de "Espaço Acolher".

O programa ganhará apoio do Instituto Avon, que há 16 anos desenvolve ações de enfrentamento de violências contra mulheres e meninas. O Instituto realizará workshops para orientar o treinamento das equipes de estação e segurança sobre violência contra mulheres e meninas. Essas orientações também envolvem o público masculino e o papel de enfrentamento a essas violências. Nos workshops também terá a criação de nova campanha contra assédio sexual nos trens e estações de apoio para estruturação do canal de denúncia, além de doação de cartilhas sobre "Relacionamentos Saudáveis e "Detecção Precoce do Câncer de Mama".

A passageira Maria José, 53, é dona de casa. Ela tema pela sua segurança, e espera que o programa funcione. "Graças a Deus não sofri nenhuma tentativa de assédio, mas já vi diversas mulheres passarem por isso. Está na hora disso mudar", conta.

A costureira Marília Severino, 33, costuma frequentar o transporte. Ela acha que a medida vai ser útil para relatar os casos de abusos e assédios. "Até o segurança vir até o local que ocorreu a importunação demora muito e perdemos muito tempo. Agora com esse espaço de atendimento facilita muito", conta a costureira.

"Como eu costumo andar muito de trem creio que esse programa vai ser importante para nós mulheres, que em diversos casos não ficamos confortáveis no transporte", relata Rafaeli Caroline, 23, que é estudante e utiliza diariamente o trem.

A também estudante Renata Santos,18, disse um dos problemas que percebe no transporte público. "A lotação é uma das brechas pra casos de assédios nos trens", conta Renata.