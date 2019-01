Passageiro e ambulante são agredidos por seguranças na Estação Suzano

Atualizado às 16h42

A Polícia Civil de Suzano abriu investigação para analisar episódio em que um passageiro e um vendedor ambulante foram agredidos por seguranças da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As agressões teriam ocorrido, na tarde dessa terça-feira, na Estação Suzano. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado.

O registro do caso mostra ainda a versão de seguranças e agentes ferroviários, que relatam não terem agido com truculência. E apenas realizado ação contra a venda ilegal nas composições.

Já no relato das vítimas, as informações foram outras. Ambos foram categóricos ao afirmar terem sido levados para uma sala, na Estação Suzano, e sendo agredidos com tapas, socos e chutes. Eles ficaram neste local por cerca de uma hora. O caso segue sob em andamento. A polícia deve ouvir nos próximos dias os envolvidos.

Em nota, a CPTM informou que "um ambulante, com o auxílio de outro vendedor ilegal, agrediu um vigilante na Estação Suzano, na Linha 11-Coral, na terça-feira (22). O vigilante foi socorrido ao Hospital Santa Casa de Suzano e os dois agressores foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência de Lesão Corporal.