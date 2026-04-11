Passageiros avaliam pagamentos por aproximação nas estações

As 12 estações da CPTM localizadas no Alto Tietê passarão a contar com o pagamento por aproximação a partir do dia 19 de abril. A novidade permitirá que os usuários utilizem cartão de crédito, débito ou dispositivo com tecnologia NFC, como celulares ou relógios inteligentes, diretamente nas catracas, sem a necessidade de bilhetes.

A medida é vista como um avanço na modernização do sistema ferroviário, com a promessa de reduzir filas e agilizar o acesso às plataformas. Entre os passageiros da estação Suzano, a avaliação é maioria positiva, embora ainda existam preocupações quanto ao funcionamento da tecnologia.

A vendedora Carla Mendes avalia a iniciativa de forma otimista, mas faz ressalvas. “Acho uma iniciativa muito positiva. Só espero que não tenha erros na hora de passar na catraca, isso pode causar filas maiores que já temos que enfrentar”, afirma.

A recepcionista Patrícia Nunes utiliza os trens todos os dias para chegar ao trabalho, também destaca os benefícios práticos da mudança. “Se realmente evitar filas, já é um ganho. Às vezes a gente perde muito tempo só para comprar um bilhete”, diz.

Por outro lado, há quem demonstre insegurança com o novo sistema. A atendente de farmácia Juliana Ferreira aponta receio de falhas. “Tenho medo de cobrar errado ou de passar duas vezes sem perceber. Acho que ainda precisa de bastante orientação”, relata.

Já o estudante universitário Donizeti Megiati reforça o potencial da novidade, mas também cobra eficiência. “Na verdade, eu acho uma iniciativa muito positiva, vai trazer agilidade e menos filas. Agora, espero que funcione bem isso e não fique dando erro no momento do pagamento”, pontua.

Apesar dos receios, a expectativa é de que a nova modalidade represente um avanço significativo na experiência dos passageiros. O desafio, segundo os próprios usuários, será garantir estabilidade no sistema e orientar a população para o uso correto da tecnologia.