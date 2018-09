Passageiros cobram melhoria nos ônibus do Colorado e Badra

Passageiros dos bairros Jardim Colorado e Miguel Badra pedem melhoria e manutenção dos ônibus. Segundo eles, uma parte dos coletivos disponibilizados está quebrada e não oferece acessibilidade aos usuários. O DS conversou com um dos reclamantes que se queixou da frota velha usada na linha Miguel Badra/Etec.

"Essa é uma das linhas com mais demanda da cidade. A precariedade dos ônibus é total, ao todo, 10 veículos não têm acessibilidade. Eu vejo principalmente no ponto da Santa Casa, onde as pessoas esperam por outro ônibus por causa da falta de acessibilidade da frota", disse o estudante Arthur Rodrigues, de 18 anos.

Em defesa, a Radial Transportes, informou que os ônibus são inspecionados e consertados frequentemente. "A frota de ônibus de Suzano tem 5 anos, apenas, e é a mesma para todos os locais, não há frota diferente por bairro. Diariamente, os ônibus são inspecionados e são realizados pequenos consertos. Já a manutenção preventiva de todos os carros é realizada a cada 10 dias", informou a empresa.

A Radial também explica que as avarias nos ônibus, especialmente nos bancos, são causadas por vandalismo. "As carrocerias possuem um dispositivo no painel que adverte o motorista sobre qualquer falha em dispositivos do veículo", acrescenta.