Passageiros de Suzano aprovam Barra Funda como estação terminal

Os passageiros da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de Suzano aprovaram a extensão do terminal até a Barra Funda, embora a lotação dos trens seja o principal ponto negativo. O DS esteve na estação municipal para entender como a operação assistida da Linha 11-Coral afetou os usuários desde o seu início, no dia 25 de agosto.

Para a passageira Camila de Carvalho, o percurso ficou mais ágil. “Antes eu demorava quase duas horas para ir de Suzano até a Barra Funda, agora levo de uma hora a uma hora e vinte minutos”, contou. Apesar disso, destacou um ponto negativo: “A única coisa ruim é que tem bastante gente, o fluxo aumentou mais, fora isso está bem melhor”.

Outra usuária da CPTM, Ana Carolina, compartilhou uma percepção semelhante. “Mesmo às 11 da manhã, o chamado horário nobre, os trens estão lotados, tem muito mais gente. Eu desço ali em Calmon Viana, então pego um trajeto curto, mas que mesmo assim é cheio”, relatou.

Até mesmo para Ronaldo Vincente, que utiliza os trens poucas vezes por mês, a diferença é notável. “Eu levo a minha filha para fazer tratamento de fisioterapia, então às vezes a falta de lugares para sentar e descansar dificulta”, explicou.

Um trio de estudantes também comentou as mudanças no trecho entre a Luz e Estudantes. “Quando a linha começava e terminava na Luz, a gente conseguia pegar os trens vazios, sem muitas pessoas. Agora ele já chega lotado e precisamos ir de pé o caminho todo”, disse Micaely Felix.

A amiga, Bianca Cintro, ressaltou a economia como ponto positivo. “Como é uma linha só, quem vai pra Barra Funda não precisa pegar o metrô, o que poupa o dinheiro da passagem, quando cobram. Sem falar que o tempo está mais curto mesmo: eu levava cerca de duas horas para ir da Luz até Estudantes, agora demora só uma”.

Já a terceira integrante do grupo, Nicole Silvestrini, também destacou que os trajetos estão mais rápidos, mesmo que a redução no intervalo dos trens não seja oficial. “Durante a noite principalmente, está mais lotado, mas está bem mais rápido. Quanto mais tarde, tem mais pessoas, pelo menos a rapidez compensa”, avaliou.

O DS também entrou em contato com a CPTM para saber se o teste da operação foi aprovado, mas a companhia informou, por telefone, que não há novidades e que as atividades seguem normalmente, sem alterações.

