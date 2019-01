Passageiros de Suzano pagam tarifa de ônibus mais cara a partir deste domingo

Passageiros de Suzano vão pagar tarifa de ônibus mais cara a partir deste domingo (20).

Na quinta-feira (17), foi assinado o decreto que oficializa o novo valor da tarifa do transporte público na cidade.

Após longa negociação com a concessionária do serviço no município, a passagem irá dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,40 a partir da 0 hora deste domingo.

O reajuste foi baseado na inflação de 7,2581% do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do período de dois anos (2017-2018) em que a cidade ficou sem aumento da tarifa.