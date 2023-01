Passageiros reclamam de elevador sem funcionamento na Estação de Suzano

O elevador da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na estação de Suzano parou de funcionar na terça-feira (24). Os passageiros reclamaram da falta de funcionamento. O equipamento já voltou a funcionar.

Em aviso nas grades de proteção do equipamento, a companhia informou que estava em manutenção. A falta de funcionamento é uma reclamação constante dos usuários das linhas de trem.

No ano passado, a companhia divulgou obras de acessibilidade em todas as estações das linhas 11-Coral que atendem o Alto Tietê. Estava prevista para o início de 2023.

A estação está no projeto de modernização. Mas os passageiros encontram falta de acessibilidade na unidade com o equipamento parado.

O DS entrou em contato com a CPTM para verificar o que houve e o motivo da paralisação.

Em nota, a companhia informou que o elevador apresentou falha às 18h58, desta terça-feira (24) e normalizou às 21h50, após atuação da equipe de manutenção.

A empresa também comunicou que possui cinco elevadores e 10 escadas rolantes distribuídos nas áreas pagas e livres da Estação de Suzano para utilizar caso um deles não funcione.

Além disso, reforçou a recomendação para dar preferência para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e crianças de colo.