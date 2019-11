Passageiros reclamam de escada rolante da Estação de Suzano

Os passageiros que utilizam a estação de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de Suzano reclamam do sentido da escada rolante da estação. Para a maioria, o sentido sempre deveria beneficiar quem precisa embarcar no trem, ou seja, a escada precisava beneficiar quem desce.

A CPTM explicou, em nota, que mantém as escadas rolantes no sentido de maior fluxo, e que em horários de pico mantém duas escadas subindo e outras duas descendo.

"A estação Suzano conta com quatro escadas rolantes de acesso à plataforma da Linha 11. A maioria dos equipamentos funcionando no sentido do maior fluxo, com opção para subir e descer".

Entretanto, para o estudante Felipe dos Santos Martins, morador de Poá, mas que diariamente vem para Suzano, o sentido das escadas deveria beneficiar todos que precisam embarcar e cita uma vez em que foi prejudicado.

"Recentemente tinha uma festa para ir, mas por conta disso perdi o horário. É impossível embarcar, após as 17 horas, se o passageiro não está na plataforma", contou o estudante.

A reivindicação dos passageiros é de que se todos os passageiros que desembarcam, usassem a escada rolante, não afetaria quem precisa embarcar, mas muitos passageiros usam a escada normal.

Marcos Aurélio - atualmente desempregado - conta que utiliza diariamente os trens e que, mesmo não sendo prejudicado, perdeu inúmeras vezes o trem devido ao problema.

"Seria importante mudar o sentido da escada, pois a maioria das pessoas quando desembarcam, usam a escada normal, o que prejudica quem está correndo para embarcar", disse.

A autônoma Andressa Karen também concorda com Marcos, e completa, explicando que foi prejudicada pela situação.

"Se estou atrasada e preciso correr para embarcar, não consigo. Certa vez perdi o horário de um compromisso por ter muita gente subindo pela escada normal, o que atrapalha descer".

O estudante Alexandre Freitas diz que o problema existe, mas somente após as 17 horas. Segundo ele, a escada rolante busca beneficiar quem desembarca, o que prejudica quem precisa embarcar.

"Fora dos horários de pico a escada rolante está no sentido de 'descer', mas quando venho pegar o trem, por volta das 18 horas, ela mudou o sentido", explicou o estudante, que disse não se incomodar com a situação.