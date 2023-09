Passageiros reprovam proposta de privatização das linhas da CPTM

Os passageiros da estação de Suzano reprovaram a ideia de privatização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O DS conversou com usuários da Estação de Suzano. A maioria se mostrou contrária à possibilidade.

Wilson Passos entende que “nenhuma privatização é boa”. “Não é o melhor a se fazer. Temos que entender que se dermos um desenvolvimento melhor para a população, com mais trens, com estrutura de estação, já melhora. Se privatizar não é melhor, na verdade piora e causa revolta”.

Para ele, é necessário saber que a população precisa de melhores condições. “Precisam entender que a população precisa de mais condições. Já trabalhei no Tatuapé e Jabaquara e o trem das 18 horas é horrível. Se tivesse uma quantidade maior de trens para a população que está vindo de lá, seria mais fácil”.

Na visão de José Floriano da Silva, o melhor é não privatizar. “É melhor do jeito que está. Eu pego as linhas que são privatizadas e todos os dias dá problema. Sempre atrasa, dá falha na linha, sempre tem alguma coisa.

Acho que não funciona não, tem que ter outro tipo de plano do governo estadual para ver o que fazer. Não é a solução, não é bem-vinda”. Ele afirma que, com a privatização, o preço das passagens deve aumentar. “Com certeza vai aumentar. O que o governo quer é se livrar do problema e quem assume, que no caso é uma empresa terceirizada, coloca o preço que bem entender”, argumenta.

Jackson Florentino entende que “o Estado precisa fazer da forma certa”. “Acho que a privatização não é a forma mais correta. Tem duas vertentes: pode ser uma boa para a melhoria do transporte, mas também pode causar desemprego. Mas a gente vê vários exemplos de vias privatizadas que continuam ruins, tendo problemas”.

Uma mulher, que preferiu não se identificar, também citou problemas com as linhas da ViaMobilidade como argumento. “Eu sou contra a privatização. As linhas que são privatizadas têm problemas mais recorrentes que a CPTM. Eu não utilizo essas linhas, mas pelas notícias eu sempre vejo que tem bastante problema”.

Daniel Jesus se mostrou a favor da privatização da CPTM. “Seria melhor. Sair da rotina e mudar, acho que seria mais interessante”. Para ele, o risco de aumento da passagem “vale a pena”. “Se a passagem aumentar, mas o transporte melhorar, acho que vale a pena”.