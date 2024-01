Passageiros são contrários ao aumento da tarifa dos trens

Os passageiros de trens de Suzano são contrários ao aumento da tarifa para este ano. Desde a última segunda-feira (1º) a tarifa para dos trens em São Paulo passou de R$ 4,40 para R$ 5,00, medida confirmada pelo governo estadual no fim de dezembro.

O DS foi à estação de Suzano e conversou com cinco pessoas, que se mostraram contrárias ao aumento. O principal argumento é que, mesmo com um aumento, dificilmente irá existir uma melhora no serviço.

Para Gabriel Deiró, o aumento “segue a mesma lógica do imposto”. “Se esse dinheiro fosse investido para melhorar o serviço para o povo, não teria nenhum problema, mas não vai mudar nada”. Caso fosse investido, ele afirma que entenderia, mesmo “não sendo legal”.

José Carlos explicou que na visão dele o preço já é caro pelo serviço oferecido. “Eu já acho que a passagem é cara pela condição que tem. Não acho que deveria aumentar, porque vai aumentar e vai continuar do mesmo jeito. Se até agora não melhoraram nada, não vão melhorar agora”.

Gustavo Alves entende que “nunca vai ser bom aumentar o preço de algo para o povo”. “Se for para ver uma melhora no serviço, acho que é aceitável, mas não é algo que eu ache que vá acontecer

Na visão de Fabio Santiago, imaginar uma melhora no serviço com um aumento de R$ 0,60 é difícil e “fica no campo das ideias”. “A gente sabe que não vai acontecer esse tipo de melhoria no serviço público de uma hora para outra só aumentando a tarifa. Melhoria para mim é aumentar a frota, diminuir os problemas técnicos e melhorar as condições de conforto, e a gente sabe que não vai acontecer essas coisas. A demanda é grande”.

Vinicius Gobi afirmou que é necessária uma maior transparência nos motivos do aumento. “A gente não sabe o motivo do aumento, se é para alguma melhoria ou algo do tipo. Na minha opinião tem que ser mais claro o motivo do aumento. A opinião comum da população paulista é que não tenha o aumento, mas acho que se tivesse mais explicações do motivo, a população não criticaria tanto a ideia”, explica.