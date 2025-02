Passageiros utilizam mototáxi, mas uso segue sem regulamentação na região

Os passageiros dos serviços de transporte particular na região do Alto Tietê utilizam mototáxi como transporte, porém a região não apresenta nenhuma regulamentação para sua utilização.

PREFEITURAS

As prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Guararema afirmam que não há regulamentação do serviço de mototáxi.

Suzano, por exemplo, aguarda a manifestação das autoridades estaduais responsáveis e a evolução da discussão sobre o assunto para que seja possível analisar a viabilidade no futuro.

A passageira Camily Paiva Feitoza dos Santos afirma que nunca tinha andado de moto até utilizar o serviço da Uber Moto. “Me sinto segura, os motociclistas sempre passam os cuidados necessários, prendem um capacete, mostram como se apoiar, perguntam se está tudo bem, se já andou de moto antes”.

SEGURANÇA

Ela comentou que “essa parte da segurança tem um pouco a ver com a pessoa que solicitou, pois se você é uma pessoa que não sabe andar de moto ou não confia, não adianta fazer a corrida com esse tipo de meio de transporte.”

A praticidade, rapidez e o preço mais acessível são os principais pontos destacados pelos consumidores. “Além de ser mais barato economiza drasticamente a demora no percurso de casa, trabalho e faculdade”, disse Vythoria Fobos. Isso torna a demanda pelo serviço subir consideravelmente, assim como a confiança.

PARTES NEGATIVAS

As únicas partes negativas apontadas pelos passageiros foram referentes a situações externas ao serviço em si.

“Os riscos de acidente, a exposição ao tempo e você não consegue andar de moto em situações atípicas, ou seja, estando bêbado, doente, etc.”

Antes proibida na cidade de São Paulo, a Uber retomou a operação da Uber Moto desde a última quarta-feira (22).

SITUAÇÃO

De acordo com a Agência Brasil, a implementação desse serviço ocorreu uma semana depois da empresa de transportes 99 começar a oferecer o mesmo tipo de serviço e iniciar uma disputa jurídica em torno da legalidade do serviço 99 Moto na capital paulista. A Uber argumenta que o Uber Moto é um serviço particular, portanto não pode ser confundido com um serviço público, como o mototáxi.