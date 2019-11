Passe Livre 2020: exigências devem ser divulgadas na 2° quinzena de dezembro

Os requisitos para receber o benefício do Passe Livre 2020 devem ser divulgados na segunda quinzena de dezembro, quando será atualizada a página do programa estudantil suzanense. De acordo com a Secretaria de Educação de Suzano, o site vai fornecer o cronograma para inscrições e as regras para a concessão do benefício.

A pasta de Educação da cidade pontuou que, a princípio, não existe um número pré-determinado de vagas a serem preenchidas no programa. "O candidato deve obedecer aos critérios exigidos pela Administração Municipal". Deste modo, a expectativa é de que o número de benefícios concedidos a estudantes suzanenses gire em torno de 2 mil.

Para se ter ideia, no segundo semestre de 2019, o programa concedeu o benefício a 2.167 estudantes.

Segundo o chefe da pasta municipal, Leandro Bassini, é fundamental que toda a lista de documentos e pré-requisitos exigida para a concessão do benefício seja observada e apresentada pelo candidato, com o intuito de agilizar o processo e garantir o alcance adequado para todos os estudantes.

Lei complementar

O Passe Livre Estudantil tem origem em uma lei complementar aprovada em 2013 e é destinado aos alunos com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 2.867) ou de até R$ 457 por integrante.