Passe Livre Estudantil completa um mês de cadastramento com 2,5 mil solicitações

A Secretaria de Educação de Suzano chegou ao primeiro mês de cadastramento para o Passe Livre Estudantil nesta quinta-feira (12/02) com 2.560 solicitações. Deste total, 1.147 inscritos estão requerendo o benefício pela primeira vez e 1.413 estão renovando cadastro.

O Passe Livre é destinado a interessados que atendam aos critérios socioeconômicos estabelecidos. Estudantes de cursos técnicos e superiores que residem em Suzano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos, podem apresentar Folha Resumo do Cadastro Único e os demais documentos solicitados no cadastro para comprovar a qualificação, conforme orienta o regulamento.

O processo de inscrição é realizado por meio do site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br) e o prazo vai até o dia 30 de abril. O candidato deve acessar a área específica do Passe Livre, selecionar a opção referente ao primeiro semestre de 2026 e preencher todos os dados pessoais e escolares corretamente. Em seguida o sistema irá gerar um formulário que precisa ser impresso e validado na instituição de ensino. O documento também deverá ser encaminhado para análise.

O portal do Passe Livre Estudantil conta com uma seção de Dúvidas Frequentes, vídeo tutorial explicativo e cronograma completo do processo, mas o interessado que necessitar de mais auxílio ou atendimento presencial pode procurar a Secretaria Municipal de Educação, que funciona no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210, na região central, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Após a abertura do período de inscrições, a expectativa da pasta era atingir 3 mil cadastros até o final de abril. Em apenas 30 dias, o número de inscritos já ultrapassa 85% da especulação inicial. “Investir no deslocamento gratuito de estudantes é investir no futuro deles. A alta adesão ao programa é prova de sua necessidade e de que estamos na direção certa”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães.