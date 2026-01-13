Passe Livre Estudantil registra 417 inscrições no primeiro dia de cadastramento

A Secretaria Municipal de Educação registrou nesta segunda-feira (12/01), primeiro dia de cadastros do Passe Livre Estudantil, 417 inscrições referentes ao 1º semestre de 2026 para obter o benefício, sendo 302 recadastramentos de estudantes que já utilizavam o benefício e 115 novos cadastros. A expectativa da pasta é alcançar 3 mil acessos ao longo do período, que se encerra em 30 de abril. O Passe Livre contempla os estudantes que atendam os critérios socioeconômicos estabelecidos pelo regulamento do programa.

A coordenadora do programa, Márcia Inácio de Oliveira Faria, avaliou positivamente os números do primeiro dia e destacou o engajamento dos estudantes. "O resultado já no primeiro dia mostra que o Passe Livre é um instrumento essencial para muitas famílias. Tivemos uma procura significativa, com destaque para os recadastramentos, o que demonstra que quem já utiliza o benefício reconhece sua importância e faz questão de manter o acesso. Também ficamos muito satisfeitos com o número de novos inscritos, pois isso indica que mais jovens estão conseguindo chegar às escolas e faculdades sem que o custo do transporte seja um impeditivo", afirmou.

Consolidado no município, o Passe Livre Estudantil garante gratuidade no transporte coletivo municipal para alunos dos cursos técnicos e superior que residem em Suzano e se enquadram nos critérios de renda do programa. Para ter direito ao benefício, o estudante deve possuir renda familiar de até três salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo, devidamente comprovada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico), além de apresentar toda a documentação exigida para análise.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, ressaltou que o bom desempenho no primeiro dia de inscrições reflete o fortalecimento do programa ao longo dos anos e o trabalho contínuo de divulgação. "O Passe Livre Estudantil é uma ferramenta fundamental. Quando garantimos o deslocamento gratuito, estamos promovendo igualdade de oportunidades e investindo diretamente no futuro da nossa cidade. Esses 417 inscritos no primeiro dia mostram que estamos no caminho certo", destacou.

Inscrição

O processo de inscrição é realizado de forma on-line, por meio do portal oficial da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br), em que o estudante deve acessar a área específica do Passe Livre, selecionar a opção referente ao primeiro semestre de 2026 e preencher corretamente os dados pessoais e escolares. Após o cadastro, o sistema gera um formulário que precisa ser impresso e validado na instituição de ensino. Somente depois da conferência das informações e da aprovação da documentação digitalizada o benefício é liberado, conforme o cronograma disponível no próprio site.

Para facilitar o acesso às informações, o portal do Passe Livre Estudantil conta com uma seção de Dúvidas Frequentes, vídeo tutorial explicativo e o cronograma completo do processo, desde a inscrição até a concessão do benefício.

A secretária reforçou ainda a importância de atenção em todas as etapas do procedimento. "Pedimos que os estudantes tenham cuidado no preenchimento dos dados e no envio da documentação correta. Isso garante mais agilidade na análise e evita pendências que possam atrasar a liberação do benefício, especialmente neste período de grande demanda", orientou Renata.

O munícipe que precisar de atendimento presencial pode procurar a Secretaria Municipal de Educação, que funciona no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210, na região central, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.