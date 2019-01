Passe Livre recebe 5 mil solicitações de cadastro e renovação

A Prefeitura de Suzano recebeu, no período de 7 a 11 de janeiro, 5.010 solicitações de cadastro e recadastro no Passe Livre Estudantil, por meio do site oficial. O número foi 15% maior do que no semestre passado. O programa beneficia alunos dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior que moram no município com gratuidade no transporte público municipal por um semestre.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, foram 2.006 novas inscrições e 3.004 solicitações de renovação de cadastro de estudantes que em algum momento já utilizaram o benefício. O Passe Livre Estudantil foi criado por meio de uma lei complementar municipal em 2013 e contempla alunos moradores de Suzano que se encaixam no perfil de renda familiar total de até três salários mínimos ou de renda per capita de até meio salário mínimo para cada integrante.

Até o dia 31 de janeiro (quinta-feira), os estudantes que requisitaram o benefício devem concluir o envio dos documentos exigidos, tanto para o cadastro, quanto para a renovação, pelo hotsite do programa na internet (http://www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre). “Conforme a documentação chega, a análise de dados já é realizada e o status de cada um é atualizado. É preciso ficar atento e acompanhar essa programação pelo sistema. A consulta pode ser feita com o número do RG”, explicou o secretário de Educação, Leandro Bassini.

Os estudantes que realizam a inscrição pela primeira vez deverão aguardar o agendamento da data para levar os documentos até a sede da Secretaria Municipal de Educação (rua Aurora, 303 – Vila São Francisco). Já para os casos de recadastramentos, o envio de documentos é pelo próprio site. Na plataforma também há um espaço dedicado às dúvidas frequentes e uma central de atendimento on-line.

Os documentos que deverão ser incluídos no procedimento de cadastro ou renovação são: formulário de solicitação devidamente assinado pelo estudante e pela escola; declaração das escolas mais próximas da residência do requerente em que não há vagas (para alunos da rede estadual de ensino); Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico); RG; CPF; comprovante de endereço atualizado; e foto 3×4 (se for o primeiro registro).