Passe Livre registra 1.375 inscrições nos primeiros dez dias de cadastro

A Secretaria Municipal de Educação registrou 1.375 solicitações de inscrição do programa Passe Livre Estudantil nos primeiros dez dias de cadastros para o primeiro semestre deste ano, contando o período compreendido entre 12 e 22 de janeiro. Os interessados em garantir a gratuidade no transporte para as unidades escolares devem acessar o link suzano.sp.gov.br/web/passe-livre até 30 de abril.

Vale ressaltar que todas as etapas indicadas na plataforma devem ser seguidas para que a pasta possa avaliar se todos os requisitos foram preenchidos corretamente. Até esta quinta-feira (22/01), do total de acessos ao site da Prefeitura de Suzano, 917 foram feitos por alunos que buscam o recadastramento no programa e 458 estavam relacionados a novos pedidos.

Para que o processo seja concluído da maneira correta, assim que o acesso for feito no link citado, o estudante deve clicar no botão vermelho identificado como “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2026” e preencher os dados pessoais e escolares, como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, instituição de ensino, carga horária, curso e linha de ônibus utilizada.

Após o preenchimento, o sistema gera um formulário que precisa ser impresso e levado à instituição de ensino para validação. O benefício será concedido somente após a análise e a aprovação da documentação digitalizada, conforme cronograma disponível no site. Todo o processo pode ser acompanhado on-line pelo estudante. Para apoiar os interessados, o portal também oferece uma seção de “Dúvidas Frequentes”, além de vídeo tutorial e cronograma completo com as etapas do processo.

O programa, executado em parceria com a empresa Radial Mais Transporte, tem como objetivo garantir a gratuidade no transporte público municipal para estudantes de baixa renda, promovendo inclusão e permanência escolar. Para ter direito ao benefício, é necessário residir em Suzano, possuir renda familiar de até três salários mínimos, ou renda per capita de até meio salário mínimo, validada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico), e atender aos demais requisitos descritos no site do programa.

O atendimento presencial para dúvidas e orientações ocorre na Secretaria de Educação de Suzano, localizada no Centro Unificado de Serviços - Centrus (avenida Paulo Portela, 210), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4744-6084 ou pelo e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.

A titular da pasta, Renata Priscila Magalhães, ressaltou que é importante os alunos se atentarem a todas as etapas, de forma que o processo que garante a gratuidade no transporte seja concluído. “Após a realização das inscrições, é necessário o envio dos documentos necessários pelo site. O Passe Livre Estudantil contemplará os alunos que atenderem as condicionantes exigidas e que cumprirem os prazos estipulados. Temos nos mobilizado para atender todos da melhor forma possível”, declarou.