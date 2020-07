Passe Livre registra 2,5 mil inscrições e pedidos de recadastramento

A Secretaria de Educação de Suzano recebeu 2.581 inscrições e pedidos de renovação de cadastro no Passe Livre Estudantil para este semestre. O prazo se encerrou na última sexta-feira (10/07).

O programa concede acesso gratuito ao transporte público municipal para estudantes residentes na cidade que se encaixam no perfil de renda familiar de até três salários mínimos ou de até meio salário mínimo per capita com comprovação na folha-resumo do Cadastro Único (CadÚnico). O benefício tem como base as leis complementares de números 226/2013, 313/2017 e 317/2018.

O período para interessados solicitarem inclusão no Passe Livre foi de 1º a 10 de julho, exclusivamente pela Internet. Em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os atendimentos presenciais foram reservados apenas aos casos de falhas no sistema online – que não ocorreram.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o estudante deverá acompanhar a partir de agora na área “Quando e Como Solicitar”, presente no hotsite do programa (que pode ser acessado pelo portal da Prefeitura de Suzano), para quitar eventuais pendências. Além disso, precisa também aguardar o retorno do atendimento presencial de sua instituição de ensino para solicitar a assinatura do formulário e enviar eletronicamente os documentos necessários, conforme consta no processo.

O secretário Leandro Bassini afirmou que não está previsto um segundo período para inscrição ou renovação de cadastro no programa. “Vamos, neste momento, começar a realizar a análise dos pedidos feitos dentro do prazo, conforme está estabelecido em lei”, afirmou.