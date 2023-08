'Passe Livre' supera 2 mil solicitações no primeiro mês

O programa "Passe Livre Estudantil", desenvolvido pela Secretaria de Educação de Suzano em parceria com a Radial Mais Transporte, chegou à marca de 2.302 solicitações no primeiro mês de inscrições para o segundo semestre de 2023. Deste total, 746 já foram deferidos em favor dos solicitantes.

Entre os aprovados, 684 são pedidos de estudantes que já utilizaram o benefício em outras edições, ao passo que 62 são oriundos de alunos inéditos. Os cadastros podem ser feitos até 30 de setembro por meio do site suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

Para ter acesso ao benefício, seja em caso de renovação ou de novo cadastro, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário comprovadas por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico). O beneficiado também precisa residir a mais de dois quilômetros da instituição de ensino ou da estação ferroviária de Suzano.

Segundo o chefe da Educação suzanense, Leandro Bassini, o acesso ao ensino é preocupação da pasta e, por isso, o programa busca auxiliar aqueles que dependem do transporte público para estudar. "Esse programa tradicional é uma forma de incentivar os jovens, sendo uma ferramenta importante para combater a evasão escolar e prover mais facilidade e segurança aos alunos", afirmou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou sua satisfação com o sucesso do projeto entre os estudantes. "Quando vejo esse número grande de inscrições sinto uma alegria em saber que muitos alunos nossos poderão estudar sem se preocupar com pagamento da passagem. Nosso dever é buscar os caminhos para auxiliar esses estudantes no dia a dia e, com isso, contribuir para eles possam ter um melhor rendimento", apontou o chefe do Poder Executivo municipal.

Processo

Para fazer a solicitação, o suzanense deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2023” e inserir o CPF. Em seguida, o estudante informará os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o interessado deve salvar e imprimir o formulário e o encaminhar para validação da instituição. Passada essa fase, é preciso enviar o formulário completo, a Folha Resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa. O material será analisado, bastando ao interessado aguardar a aprovação ou pedido de resolução de possíveis pendências da sua inscrição diretamente no portal.

Durante este período, é importante o estudante verificar o status do pedido de forma rotineira. Além da solicitação, no site é possível encontrar a seção “Dúvidas Frequentes", um vídeo tutorial contendo o passo a passo para realizar a inscrição e, ainda, o cronograma completo das etapas no semestre e as exigências no momento do envio da documentação.