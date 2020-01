Passe Livre: prazo para solicitar cadastro e renovação termina nesta sexta-feira em Suzano

Termina nesta sexta-feira (10) o prazo para solicitação de inscrição e renovação de cadastro no Passe Livre Estudantil, referente ao primeiro semestre de 2020. Os interessados devem acessar o link do programa no site da Prefeitura de Suzano (com os navegadores Firefox e Internet Explorer). A gratuidade no transporte municipal poderá ser concedida para estudantes da cidade com renda familiar de até três salários mínimos.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, pelo menos 3,6 mil pessoas já requisitaram o benefício desde segunda-feira (6). Após o prazo de cadastramento e renovação, os estudantes devem fazer o envio de documentos e acompanhar o processo de análise e validação da solicitação, que terá duração entre 20 e 30 dias. A expectativa é de que até esta sexta-feira cerca de 5 mil pedidos sejam realizados por meio do site do programa.



Os documentos que deverão ser digitalizados para a solicitação de cadastro ou renovação são: formulário de inscrição devidamente preenchido, folha resumo do Cadastro Único, RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e declaração das escolas mais próximas da residência do requerente em que não há vagas disponíveis (para estudantes da rede pública de ensino do 1º ao 5º ano).



O Passe Livre Estudantil contempla estudantes moradores de Suzano que se encaixam no perfil de renda familiar total de até três salários mínimos ou de renda per capita de até meio salário mínimo para cada integrante. Na plataforma on-line também há um espaço dedicado às dúvidas frequentes, um tutorial de cadastramento e uma central de atendimento.