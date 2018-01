Passe Livre tem 3.224 inscrições no primeiro dia de cadastro

Foram registradas no primeiro dia do cadastro e renovação do Passe Livre Estudantil, 3.224 inscrições. Destas, 1.186 são de novos solicitantes e 2.038 são renovações do benefício. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Educação que contabilizou os dados até as 16h45 desta quarta-feira. Segundo a pasta, a expectativa é atender a mesma média de alunos do ano de 2017.

No primeiro semestre do ano passado, 3.659 alunos eram beneficiados pelo Passe Livre e no segundo semestre, eram 4.125 estudantes. "O benefício deve ser renovado semestralmente, assim, é possível ter o controle dos estudantes que estão realmente matriculados em uma instituição de ensino, já que esta situação pode mudar de semestre para semestre", acrescenta.

O prazo para realizar o cadastro ou a renovação do Passe Livre termina amanhã (26). Os estudantes que perderem o prazo deverão aguardar o próximo semestre para realizar as ações.

Para fazer a solicitação ou renovar o benefício, os estudantes, que estão dentro do perfil, devem acessar o site da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br/web/passelivre) e seguir as instruções de cadastramento e recadastramento. Pelo site também será feito o agendamento da data para comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação para levar os documentos solicitados. O processo de validação do cadastro ou da renovação tem duração de 30 a 45 dias, através do site o estudante poderá acompanhar o processo.

Os documentos que deverão ser incluídos no procedimento de cadastro ou renovação estão disponíveis na página do Passe Livre.

O Cartão do período anterior (para os casos de renovação), declaração das escolas mais próximas da residência do requerente em que não há vagas, cópia do comprovante de endereço atualizado, cópia do comprovante de renda de todos os moradores (holerite ou extrato bancário), cópia do RG do aluno (nos casos de primeiro registro) e dos moradores da residência e ficha de inscrição devidamente preenchida são os documentos necessários.

Passe Livre

O Passe Livre Estudantil foi criado através de uma lei complementar municipal de 2013. Ficou decidido na época que estudantes do ensino médio, superior e técnico e profissionalizante teriam direito. A partir deste ano, a regra muda e o benefício será concedido a estudantes que se encaixem no perfil de renda familiar de até 3 salários mínimos (R$ 2.867) ou de renda de R$ 457 para cada integrante familiar.