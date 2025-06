Passeata reforça conscientização sobre erradicação do trabalho infantil em Suzano

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano realizou na manhã desta quinta-feira (12/06) mais uma passeata contra o trabalho infantil na região norte da cidade. Trata-se de uma ação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), conduzida no município pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e pela Associação Reduca.

A mobilização reuniu cerca de 200 participantes e teve início às 9 horas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Vista, localizado na avenida Katsutoshi Naito, na região do Sesc. Ela percorreu cerca de 2,5 quilômetros até a sede da Aamae, na rua Hélio Guimarães Lanzas, no bairro Cidade Miguel Badra. Durante o trajeto, os participantes - entre crianças, adolescentes, profissionais da rede de proteção, representantes de entidades parceiras e membros da sociedade civil - carregavam faixas e cartazes com mensagens de conscientização e combate à exploração infantil.

A passeata teve como principal objetivo alertar a população sobre os danos causados pelo trabalho precoce e reforçar a importância de proteger os direitos das crianças e adolescentes, conforme previsto na legislação brasileira. De acordo com a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é proibido o exercício de qualquer forma de trabalho por menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

A ação contou com a presença do vice-prefeito Said Raful; do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; do presidente da Câmara, Artur Takayama; de profissionais de diversos serviços da prefeitura; além de crianças e adolescentes participantes de projetos de instituições conveniadas com o município. A ação fez parte das atividades em alusão ao "Dia Mundial contra o Trabalho Infantil", celebrado na mesma data.

A iniciativa contou com o apoio de diversas secretarias municipais, incluindo profissionais da Secretaria Municipal de Educação; do Cras Boa Vista; e de instituições como a Fundação MGI; o Instituto Gusmão dos Santos; a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas), além do 1º e 2º Conselhos Tutelares de Suzano.

Durante o percurso, os participantes entregaram panfletos informativos e cataventos coloridos à população - símbolo da luta contra o trabalho infantil. A ação foi acompanhada por equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, garantindo a segurança dos manifestantes.

Para o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, a mobilização foi mais uma importante ferramenta de educação e conscientização da população sobre um tema que ainda faz parte da realidade de muitas famílias. "A exploração do trabalho infantil desencadeia uma série de prejuízos para o desenvolvimento da criança, resultando na evasão escolar, no cansaço físico e emocional, além de comprometer o futuro desses jovens. É nossa obrigação, como Poder Público e sociedade, unir forças para eliminar essa prática e garantir que todas as crianças tenham direito a viver plenamente sua infância", declarou o secretário.

Garippo também reforçou que ações como a passeata têm grande impacto na formação de consciência social. "Esperamos que as pessoas que foram alcançadas com essa mobilização se sensibilizem e sejam multiplicadoras desta informação. A denúncia é essencial para que possamos intervir e proteger essas crianças. O trabalho infantil não é uma alternativa, é uma violação de direitos", completou.

O vice-prefeito destacou a importância do engajamento coletivo na luta pela proteção da infância. "Combater o trabalho infantil é dever de todos nós e essa passeata mostra que Suzano está unida por essa causa. Precisamos manter esse diálogo constante com a população e seguir promovendo ações educativas e preventivas que garantam o desenvolvimento saudável de nossas crianças", afirmou Said Raful.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a prefeitura continuará trabalhando para garantir os direitos das crianças e adolescentes. "Nosso compromisso é com a proteção integral desse público. Por isso, essa luta contra o trabalho infantil é uma prioridade constante da gestão. Seguiremos atentos, atuantes e em diálogo permanente com a sociedade para construir um futuro mais justo para todos", afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.